Panamá Nacionales -  26 de abril de 2026 - 10:35

PASE-U y Concurso General Becas IFARHU 2026: cuándo pagan y cómo será la entrega

IFARHU implementará pagos del PASE-U y becas mediante tarjeta ACH. Conoce cómo será la entrega y qué se sabe sobre las fechas.

Ptimer pago del PASE-U 2026

Ptimer pago del PASE-U 2026

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció cambios en la forma de entrega de los beneficios del programa PASE-U y del Concurso General de Becas, como parte de una estrategia para mejorar el control y acceso a los fondos.

A partir de 2025, el IFARHU proyecta la entrega de tarjetas de débito (ACH) a los estudiantes beneficiarios del PASE-U. Esta medida busca garantizar una mayor trazabilidad en el uso de los recursos públicos destinados al apoyo escolar.

Estudiantes con doble beneficio PASE-U y beca de concurso

La institución también confirmó que los estudiantes que reciben doble beneficio (PASE-U + Concurso General de Becas) tendrán ambos pagos depositados en la misma cuenta.

Esto permitirá una gestión más eficiente y ordenada de los fondos.

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Concurso General de Becas 2026: proceso en marcha

El IFARHU informó que desde el lunes 20 de abril inició la recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta fase está dirigida a alumnos de:

  • Primaria
  • Secundaria
  • Universidades

que completaron su inscripción digital y fueron seleccionados en la primera etapa.

¿Cuándo entregan el PASE-U y las becas?

Hasta el momento, el IFARHU no ha anunciado una fecha exacta de pago para el PASE-U ni para el Concurso General de Becas 2026.

Sin embargo, el proceso actual de entrega de documentos es un paso clave previo a los desembolsos.

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