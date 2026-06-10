Golpe a las pandillas en Colón: 13 aprehendidos durante operativo en El Bambú

Un total de 13 personas fueron aprehendidas durante la Operación Antipandillas Control, desarrollada por la Policía Nacional en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público en la provincia de Colón .

Las diligencias se realizaron en el sector de El Bambú como parte de las acciones dirigidas a combatir estructuras delictivas vinculadas al pandillerismo.

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Según informó la Policía Nacional, la operación estuvo enfocada en una agrupación autodenominada BDH, señalada por las autoridades como aliada de otra estructura conocida como "Calor Calor". Las investigaciones buscan determinar la posible participación de los aprehendidos en actividades relacionadas con delitos de pandillerismo.

Incautan presuntas sustancias ilícitas en Colón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064719232181613047?s=20&partner=&hide_thread=false Autoridades desarrollaron la Operación Antipandillas Control en el sector de El Bambú, en la provincia de Colón, donde fueron aprehendidas 13 personas por delitos de pandillerismo.



Las diligencias están dirigidas contra la pandilla autodenominada BDH, aliada a la agrupación… pic.twitter.com/rbvGl1mnPP — Telemetro Reporta (@TReporta) June 10, 2026

Durante los allanamientos y diligencias realizadas en el operativo, las autoridades decomisaron varios sobres que contenían presuntas sustancias ilícitas, además de otros indicios que serán analizados como parte de las investigaciones.

La evidencia recabada fue puesta a disposición de las autoridades competentes para fortalecer las pesquisas en curso.

Aprehendidos quedaron a órdenes del Ministerio Público

Las 13 personas aprehendidas fueron remitidas ante las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos legales establecidos por la ley.

La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos permanentes en distintos puntos del país con el objetivo de combatir el pandillerismo, el narcotráfico y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Acciones contra estructuras criminales

Las autoridades destacaron que este tipo de operaciones forman parte de una estrategia integral para desarticular grupos delictivos que operan en diferentes comunidades del país.

Las investigaciones continúan para determinar posibles vínculos de otras personas con las actividades bajo investigación y establecer las responsabilidades correspondientes.