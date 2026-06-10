Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 11:16

Senacyt abre convocatoria del concurso GENTec 2026-2027 para jóvenes talentos en tecnología

El próximo 26 de junio, la SENACYT publicará la lista de los seleccionados para la edición "GENTec 2026-2027".

Senacyt abre convocatoria del concurso GENTec 2026-2027.

Senacyt abre convocatoria del concurso GENTec 2026-2027.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en alianza con la Fundación Ciudad del Saber, lanzó oficialmente el Concurso "GENTec 2026-2027". Esta iniciativa busca identificar, desarrollar y potenciar el talento de jóvenes en áreas de tecnología, ingeniería, programación y diseño.

El proceso de selección de los participantes se llevará a cabo a través de hackatones regionales, jornadas de mentoría, bootcamps y preparación con miras a competencias internacionales.

Requisitos y pasos para postularse

Los jóvenes interesados, junto a sus tutores legales, deben cumplir con los siguientes pasos antes del domingo 21 de junio, fecha límite para enviar la postulación:

  • Revisión de bases: Ingresar al sitio web oficial concursorobotica.senacyt.gob.pa y leer detenidamente los documentos informativos.

  • Formulario de inscripción: Completar el formulario digital, el cual consta de dos partes.

  • Material audiovisual: El participante debe grabar un video de presentación y llenar el documento requerido en conjunto con su acudiente legal (padre, madre o tutor).

El próximo 26 de junio se publicará la lista de los seleccionados para la edición "GENTec 2026-2027" en la misma plataforma web. Adicionalmente, la organización enviará un correo electrónico a los clasificados con las instrucciones y los pasos a seguir dentro del programa.

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