Senacyt abre convocatoria del concurso GENTec 2026-2027 para jóvenes talentos en tecnología

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ( SENACYT ), en alianza con la Fundación Ciudad del Saber, lanzó oficialmente el Concurso "GENTec 2026-2027". Esta iniciativa busca identificar, desarrollar y potenciar el talento de jóvenes en áreas de tecnología, ingeniería, programación y diseño.

El proceso de selección de los participantes se llevará a cabo a través de hackatones regionales, jornadas de mentoría, bootcamps y preparación con miras a competencias internacionales.

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Requisitos y pasos para postularse

Los jóvenes interesados, junto a sus tutores legales, deben cumplir con los siguientes pasos antes del domingo 21 de junio, fecha límite para enviar la postulación:

Revisión de bases: Ingresar al sitio web oficial concursorobotica.senacyt.gob.pa y leer detenidamente los documentos informativos.

Formulario de inscripción: Completar el formulario digital, el cual consta de dos partes.

Material audiovisual: El participante debe grabar un video de presentación y llenar el documento requerido en conjunto con su acudiente legal (padre, madre o tutor).

El próximo 26 de junio se publicará la lista de los seleccionados para la edición "GENTec 2026-2027" en la misma plataforma web. Adicionalmente, la organización enviará un correo electrónico a los clasificados con las instrucciones y los pasos a seguir dentro del programa.