Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 11:02

PASE-U por tarjeta clave: IFARHU explica porqué cambiará pronto el método de pago

El IFARHU contempla realizar el primer pago del ciclo 2026 a finales de junio, una vez finalice la depuración de las listas de beneficiarios.

El PASE-U cambia el método de pago

El PASE-U cambia el método de pago, afirmó el IFARHU.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que aguarda el refrendo de un convenio con una entidad bancaria local para iniciar la distribución de tarjetas clave destinadas al pago del Programa de Asistencia Social Educativa - Universal (PASE-U).

Según el director de la institución, Carlos Godoy, en una entrevista en el programa En Contexto, de ECO TV, este nuevo método busca optimizar la trazabilidad de los desembolsos y reducir el uso de papel. Los objetivos principales de esta transición incluyen:

  • Ahorro presupuestario: Eliminar la emisión de cheques, lo que representa un ahorro de un millón de dólares por trimestre.
  • Optimización del gasto: Los padres de familia podrán utilizar los fondos exclusivamente en supermercados, uniformes, útiles, colegiaturas y transporte escolar.
  • Centralización: Todos los beneficios económicos que reciba el becado podrán ser depositados en una sola cuenta bancaria.

  • Educación financiera: Se implementarán mecanismos de aprendizaje dirigidos a padres y estudiantes sobre el resguardo y la distribución del dinero.

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El titular del IFARHU destacó que la alianza bancaria busca proveer mecanismos de desembolso que reduzcan la dependencia de los cheques, especialmente porque estos suelen deteriorarse en el traslado y su reemplazo conlleva procesos administrativos lentos.

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Calendario de pagos del PASE-U

El IFARHU contempla realizar el primer pago del ciclo 2026 a finales de junio, una vez finalice la depuración de las listas de beneficiarios. Actualmente, la institución mantiene una coordinación estrecha con el Ministerio de Educación (MEDUCA) para validar el listado oficial de estudiantes matriculados.

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