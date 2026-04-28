PASE-U por tarjeta clave: IFARHU explica porqué cambiará pronto el método de pago

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que aguarda el refrendo de un convenio con una entidad bancaria local para iniciar la distribución de tarjetas clave destinadas al pago del Programa de Asistencia Social Educativa - Universal (PASE-U).
- Ahorro presupuestario: Eliminar la emisión de cheques, lo que representa un ahorro de un millón de dólares por trimestre.
- Optimización del gasto: Los padres de familia podrán utilizar los fondos exclusivamente en supermercados, uniformes, útiles, colegiaturas y transporte escolar.
- Centralización: Todos los beneficios económicos que reciba el becado podrán ser depositados en una sola cuenta bancaria.
-
Educación financiera: Se implementarán mecanismos de aprendizaje dirigidos a padres y estudiantes sobre el resguardo y la distribución del dinero.
Le podría interesar: PASE-U 2026: todo sobre el pago del IFARHU y por qué pueden suspenderlo
PASE-U: Logística y zonas de difícil acceso
El titular del IFARHU destacó que la alianza bancaria busca proveer mecanismos de desembolso que reduzcan la dependencia de los cheques, especialmente porque estos suelen deteriorarse en el traslado y su reemplazo conlleva procesos administrativos lentos.
Calendario de pagos del PASE-U
El IFARHU contempla realizar el primer pago del ciclo 2026 a finales de junio, una vez finalice la depuración de las listas de beneficiarios. Actualmente, la institución mantiene una coordinación estrecha con el Ministerio de Educación (MEDUCA) para validar el listado oficial de estudiantes matriculados.