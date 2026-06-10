Capturan a uno de los presuntos responsables del crimen de una abogada en Costa del Este

Aprehenden a presunto implicado en el asesinato de una abogada

Un hombre presuntamente vinculado al asesinato de una abogada ocurrido en Costa del Este fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público durante una diligencia de allanamiento realizada en la comunidad de La Ersa, corregimiento de Pedregal.

La captura se produjo como parte de las investigaciones relacionadas con el ataque armado que acabó con la vida de la profesional del derecho, quien viajaba en un vehículo junto a otra persona cuando fue atacada a tiros.

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Operativo en Pedregal por asesinato de una aboga

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la aprehensión fue posible gracias a las investigaciones desarrolladas por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), que permitió ubicar a uno de los presuntos participantes en el crimen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064768192350728456?s=20&partner=&hide_thread=false Un hombre fue aprehendido en el corregimiento de Pedregal por su presunta vinculación con el homicidio de una abogada registrado el pasado 6 de marzo. pic.twitter.com/fPQWs6YNg5 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 10, 2026

El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente. Según confirmó el fiscal superior a cargo del caso, las investigaciones descartan que el hecho haya sido producto de una equivocación.

Las autoridades indicaron que cuentan con evidencias que apuntan a que los atacantes dieron seguimiento a la pareja desde antes de que llegara al lugar donde ocurrió el crimen. De acuerdo con las pesquisas, el objetivo del ataque era la abogada asesinada.

Víctima recibió múltiples disparos

Las investigaciones señalan que la víctima murió tras recibir múltiples impactos de bala durante el ataque perpetrado contra el vehículo en el que se desplazaba.

Las autoridades también investigan información que indica que minutos antes del atentado la víctima se habría cambiado de puesto dentro del automóvil.

Continúan las investigaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064789436106256877?s=20&partner=&hide_thread=false Un hombre presuntamente vinculado al delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de mujer de 37 años, fue aprehendido por las autoridades a través de diligencias de registro y allanamiento desarrolladas en Pedregal, Rana de Oro y el distrito de San Miguelito como… pic.twitter.com/B6qHYsE6xz — Telemetro Reporta (@TReporta) June 10, 2026

El Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen abiertas las investigaciones para identificar y ubicar a otras personas que pudieran estar relacionadas con el homicidio.

Las autoridades reiteraron que continúan recopilando evidencias para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.