Cargamento procedente de Turquía: decomisan 500 fusiles de guerra en el Aeropuerto de Tocumen

Decomisan 500 fusiles de guerra en el Aeropuerto de Tocumen

La Policía Nacional informó sobre la incautación de un cargamento que contenía 500 fusiles, 400 cañones, 25 guardamanos y otros componentes utilizados para el ensamblaje de armas de fuego en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con las autoridades, la mercancía procedía de Turquía y fue detectada durante labores de verificación e inspección realizadas en la terminal aérea.

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Cargamento contenía armas y piezas de ensamblaje

Según el reporte oficial, entre los artículos decomisados se encontraban 500 fusiles, así como cientos de piezas y accesorios empleados en la fabricación o ensamblaje de armas de fuego.

Las autoridades también detallaron que dentro del cargamento fueron ubicados tornillos y otros componentes necesarios para el montaje de este tipo de armamento.

Investigación en curso

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064671570665025620?s=20&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama dio a conocer la incautación de 500 fusiles, 400 cañones, 25 guardamanos y tornillos utilizados para el ensamblaje de armas de fuego en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en un cargamento procedente de Turquía. pic.twitter.com/ZvXBcsYAvF — Telemetro Reporta (@TReporta) June 10, 2026

La Policía Nacional indicó que el hallazgo forma parte de las acciones de vigilancia y control desarrolladas en los puntos de ingreso al país para detectar mercancías ilícitas o que incumplan la normativa vigente.

Tras la incautación, se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el destino final del cargamento y establecer posibles responsabilidades relacionadas con su importación o traslado.

El caso fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias e investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del envío. Las autoridades no han informado, hasta el momento, sobre personas aprehendidas en relación con este decomiso.

Refuerzan controles en puntos de entrada

La Policía Nacional reiteró que mantiene operativos permanentes en puertos, aeropuertos y otros puntos estratégicos del país para prevenir el tráfico ilícito de armas y otros delitos transnacionales.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de esta operación y la posible vinculación de personas o grupos con el cargamento decomisado.