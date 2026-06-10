Colón Nacionales -  10 de junio de 2026 - 07:45

Hallan cuatro contenedores con unos 5 mil artículos vinculados a una denuncia por hurto

La Policía Nacional ubicó cuatro contenedores con artículos presuntamente relacionados con una denuncia por hurto en la Zona Libre de Colón.

Hallan cuatro contenedores con unos 5 mil artículos 

Hallan cuatro contenedores con unos 5 mil artículos 

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó sobre el hallazgo de aproximadamente 5 mil artículos en cuatro contenedores que presuntamente guardan relación con una investigación por delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto. El hallazgo se produjo durante una diligencia de allanamiento realizada en una bodega ubicada en la Zona Libre de Colón.

De acuerdo con el informe policial, durante la operación fueron ubicados cuatro contenedores que almacenaban la mercancía presuntamente vinculada al caso investigado.

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Las autoridades indicaron que los artículos encontrados podrían estar relacionados con una denuncia presentada por la supuesta comisión del delito de hurto.

Continúan las investigaciones tras hallazgo de contenedores

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La Policía Nacional señaló que las diligencias forman parte de las acciones desarrolladas para esclarecer los hechos y determinar el origen de la mercancía encontrada. Los artículos localizados quedaron a disposición de las autoridades competentes como parte del proceso de investigación.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar si existen personas vinculadas al presunto delito contra el patrimonio económico.

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando operativos y acciones coordinadas con el Ministerio Público para combatir los delitos que afectan la actividad comercial y económica del país.

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