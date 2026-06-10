Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 17:18

IMHPA emite aviso por altas temperaturas y sensación térmica hasta el 12 de junio

El IMHPA emitió un aviso de prevención ante el registro de temperaturas y sensaciones térmicas a nivel nacional.

IMHPA emite aviso por altas temperaturas y sensación térmica.

IMHPA emite aviso por altas temperaturas y sensación térmica.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de prevención ante el registro de temperaturas y sensaciones térmicas elevadas en gran parte del país. La alerta se mantendrá vigente desde este miércoles 10 hasta el viernes 12 de junio de 2026.

De acuerdo con los meteorólogos, las zonas que presentarán las condiciones más calurosas son:

Áreas bajo aviso:

  • Región Occidental: Tierras bajas y altas de Chiriquí, Bocas del Toro (costas) y la comarca Ngäbe-Buglé (costas).

  • Región Central: Veraguas (sur y centro), Los Santos, Herrera y Coclé.

  • Región Metropolitana y Oriental: Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, la comarca Emberá Wounaan y las costas de la comarca Guna Yala.

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