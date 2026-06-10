IMHPA emite aviso por altas temperaturas y sensación térmica hasta el 12 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de prevención ante el registro de temperaturas y sensaciones térmicas elevadas en gran parte del país. La alerta se mantendrá vigente desde este miércoles 10 hasta el viernes 12 de junio de 2026.
Áreas bajo aviso:
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Región Occidental: Tierras bajas y altas de Chiriquí, Bocas del Toro (costas) y la comarca Ngäbe-Buglé (costas).
Región Central: Veraguas (sur y centro), Los Santos, Herrera y Coclé.
Región Metropolitana y Oriental: Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, la comarca Emberá Wounaan y las costas de la comarca Guna Yala.