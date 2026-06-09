Panamá bajo vigilancia: IMHPA advierte lluvias y tormentas

IMHPA emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta el 10 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas válido hasta el 10 de junio, debido a las condiciones atmosféricas que afectan al país y a la influencia indirecta de sistemas meteorológicos en la región.

La entidad informó que se esperan precipitaciones de variada intensidad, acompañadas de actividad eléctrica, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas de prevención necesarias.

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Influencia indirecta de la depresión tropical 3-E

Según el IMHPA, las condiciones climáticas estarán influenciadas indirectamente por la depresión tropical 3-E, sistema ubicado al oeste de Nicaragua y que continúa desplazándose hacia la zona de El Salvador.

Los pronósticos indican que este fenómeno podría intensificarse próximamente y convertirse en la tormenta tropical Cristina, incrementando el aporte de humedad sobre la región centroamericana.

Posibles lluvias y tormentas eléctricas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imhpapma/status/2064057417013383399?s=20&partner=&hide_thread=false Aviso de Vigilancia por Lluvias y Tormentas

Válido hasta las 11:59 p.m del 10 de junio de 2026.



Pronóstico por los meteorólogos María Cosme y Emanuel Velásquez.

Para más información visita https://t.co/74vkjvagDm pic.twitter.com/tfQFqXY0mr — IMHPA (@imhpapma) June 8, 2026

La entidad meteorológica señaló que la combinación de este sistema con otros factores atmosféricos favorecerá la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas en distintos sectores del territorio nacional.

Estas condiciones podrían generar acumulados significativos de precipitación en algunas áreas, así como ráfagas de viento y descargas eléctricas durante los eventos de tormenta.

Recomiendan mantenerse informados

Ante el pronóstico, el IMHPA exhortó a la población a seguir los informes oficiales y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de protección civil.

Asimismo, se recomienda extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

El aviso de vigilancia se mantiene vigente hasta el 10 de junio, mientras las autoridades continúan monitoreando la evolución de los sistemas meteorológicos que influyen sobre Panamá.