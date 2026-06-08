SINAPROC advierte sobre lluvias, tormentas eléctricas y posibles inundaciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención para todo el territorio nacional debido a la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas, vigente hasta el próximo 10 de junio.
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SINAPROC e IMHPA advierten: Influencia de sistemas atmosféricos
De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el país estará bajo la influencia de diversos sistemas atmosféricos que favorecerán la formación de lluvias intermitentes y actividad eléctrica.
Entre los fenómenos que incidirán en las condiciones climáticas se encuentran los efectos indirectos asociados a la depresión tropical 3-E, la futura tormenta tropical Cristina y la incursión de la onda tropical número 10.
Posibles afectaciones
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar crecidas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, anegaciones temporales, deslizamientos de tierra y caída de árboles en sectores vulnerables.
Ante este panorama, SINAPROC exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejada de zonas propensas a deslizamientos y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia.