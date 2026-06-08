Panamá Nacionales -  8 de junio de 2026 - 14:17

SINAPROC advierte sobre lluvias, tormentas eléctricas y posibles inundaciones

SINAPROC emitió un aviso de prevención hasta el 10 de junio por lluvias y tormentas eléctricas asociadas a sistemas atmosféricos que afectan al país.

SINAPROC advierte sobre lluvias

SINAPROC advierte sobre lluvias

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención para todo el territorio nacional debido a la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas, vigente hasta el próximo 10 de junio.

La entidad indicó que las condiciones atmosféricas previstas podrían generar precipitaciones de variada intensidad en diferentes regiones del país, por lo que recomendó a la población mantenerse informada y adoptar medidas de prevención.

Te puede interesar: Panamá supera los 2,700 casos de dengue: estas son las regiones más afectadas

SINAPROC e IMHPA advierten: Influencia de sistemas atmosféricos

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el país estará bajo la influencia de diversos sistemas atmosféricos que favorecerán la formación de lluvias intermitentes y actividad eléctrica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064057697624875271?s=20&partner=&hide_thread=false

Entre los fenómenos que incidirán en las condiciones climáticas se encuentran los efectos indirectos asociados a la depresión tropical 3-E, la futura tormenta tropical Cristina y la incursión de la onda tropical número 10.

Posibles afectaciones

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar crecidas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, anegaciones temporales, deslizamientos de tierra y caída de árboles en sectores vulnerables.

Ante este panorama, SINAPROC exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejada de zonas propensas a deslizamientos y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia.

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas a nivel nacional

Tierras Altas: buscan a joven desaparecido tras ser arrastrado por una cabeza de agua

SINAPROC rescata a excursionistas afectados por agotamiento en la comarca Ngäbe-Buglé

Recomendadas

Más Noticias