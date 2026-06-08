SINAPROC advierte sobre lluvias, tormentas eléctricas y posibles inundaciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención para todo el territorio nacional debido a la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas, vigente hasta el próximo 10 de junio.

La entidad indicó que las condiciones atmosféricas previstas podrían generar precipitaciones de variada intensidad en diferentes regiones del país, por lo que recomendó a la población mantenerse informada y adoptar medidas de prevención.

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SINAPROC e IMHPA advierten: Influencia de sistemas atmosféricos

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el país estará bajo la influencia de diversos sistemas atmosféricos que favorecerán la formación de lluvias intermitentes y actividad eléctrica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064057697624875271?s=20&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama emite un aviso de prevención en todo el territorio nacional por lluvias y tormentas eléctricas válido hasta el 10 de junio.



De acuerdo con el pronóstico del @imhpapma , Panamá estará bajo la influencia de sistemas atmosféricos que favorecerán lluvias… pic.twitter.com/rkeLMSsidi — Telemetro Reporta (@TReporta) June 8, 2026

Entre los fenómenos que incidirán en las condiciones climáticas se encuentran los efectos indirectos asociados a la depresión tropical 3-E, la futura tormenta tropical Cristina y la incursión de la onda tropical número 10.

Posibles afectaciones

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar crecidas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, anegaciones temporales, deslizamientos de tierra y caída de árboles en sectores vulnerables.

Ante este panorama, SINAPROC exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejada de zonas propensas a deslizamientos y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia.