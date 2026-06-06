Chiriquí Nacionales -  6 de junio de 2026 - 10:35

Tierras Altas: buscan a joven desaparecido tras ser arrastrado por una cabeza de agua

El SINAPROC está tras la búsqueda de un joven desaparecido en el sector del río Macho de Monte, en Tierras Altas.

SINAPROC busca a joven desaparecido en Tierras Altas.

SINAPROC busca a joven desaparecido en Tierras Altas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un equipo de rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y del Cuerpo de Bomberos lleva a cabo las labores de búsqueda de un joven reportado como desaparecido, tras ser arrastrado por una cabeza de agua en el sector del río Macho de Monte, en el distrito de Tierras Altas.

El SINAPROC detalló que, en coordinación con los estamentos de emergencia y seguridad, se instaló un Puesto de Mando Unificado para centralizar las operaciones de rescate.

Ante esta situación, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alejada de ríos, quebradas y áreas vulnerables a crecidas repentinas, especialmente durante el registro de condiciones meteorológicas adversas.

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