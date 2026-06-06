Tierras Altas: buscan a joven desaparecido tras ser arrastrado por una cabeza de agua

Un equipo de rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y del Cuerpo de Bomberos lleva a cabo las labores de búsqueda de un joven reportado como desaparecido, tras ser arrastrado por una cabeza de agua en el sector del río Macho de Monte, en el distrito de Tierras Altas.
Ante esta situación, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse alejada de ríos, quebradas y áreas vulnerables a crecidas repentinas, especialmente durante el registro de condiciones meteorológicas adversas.