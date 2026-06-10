Ofertas de trabajo: Cámara de Comercio y el MITRADEL anuncian vacantes de esta semana

La Cámara de Comercio , Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las ofertas laborales que mantienen disponibles para esta semana.

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, María Eugenia Grimaldo Araúz, presentó las vacantes laborales disponibles a través de Panacamara .

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Vacantes disponibles en CCIAP

La casa de las Baterías busca jefe técnico. Los aspirantes deben ser graduados de Ingeniería Electromecánica y contar con entre dos y cinco años de experiencia en supervisión de personal.

PowerClub requiere asesor de ventas y atención al cliente para Panamá Centro y Panamá Oeste. Se solicitan estudiantes universitarios en sus últimos años de carrera y un mínimo de dos años de experiencia en ventas.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo busca asistente técnico en recursos naturales. Los candidatos deben contar con estudios universitarios en ambiente, recursos naturales, ciencias forestales, biología, agronomía o áreas relacionadas.

Alcogal mantiene vacante para contador. Se requiere título universitario en Contabilidad e idoneidad profesional vigente.

Banco Aliado busca supervisor de ventas comerciales con licenciatura en Administración, Mercadeo, Finanzas o carreras afines.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064692045453668620&partner=&hide_thread=false Estas son algunas de las vacantes diponibles para esta semana en el portal web de la Cámara de Comercio de Panamá, https://t.co/aKboDX2U4W. pic.twitter.com/1N0TNWDGlW — Telemetro Reporta (@TReporta) June 10, 2026

Vacantes publicadas por Mitradel

Por su parte, el jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Emanuel Gómez, informó sobre nuevas oportunidades laborales disponibles en Empleos Panamá.

Empresa en Colón busca ingeniero civil o arquitecto con idoneidad y conocimientos en remodelaciones de locales comerciales o entidades.

Vacante para recepcionista bilingüe en Panamá Oeste. Se requieren estudios universitarios en curso o culminados en Administración, Secretariado o áreas afines.

Empresa en Panamá busca ejecutiva de cuentas comerciales con experiencia en manejo de cuentas corporativas, ventas, marketing y atención al cliente.

Se solicita asistente de auditoría en Panamá. Los aspirantes deben contar con licenciatura en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.

Vacante disponible para asistente de infraestructura TI en Panamá. Se requieren estudios en Ingeniería en Sistemas, Computación o áreas relacionadas.

Las autoridades reiteraron que los interesados pueden ingresar a las plataformas oficiales para conocer más detalles sobre requisitos y procesos de aplicación.