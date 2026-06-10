Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 10:19

Ofertas de trabajo: Cámara de Comercio y el MITRADEL anuncian vacantes de esta semana

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer nuevas vacantes laborales.

Cámara de Comercio y MITRADEL anuncias ofertas de trabajo. 

Cámara de Comercio y MITRADEL anuncias ofertas de trabajo. 

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María Hernández
Por María Hernández

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las ofertas laborales que mantienen disponibles para esta semana.

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, María Eugenia Grimaldo Araúz, presentó las vacantes laborales disponibles a través de Panacamara.

Vacantes disponibles en CCIAP

  • La casa de las Baterías busca jefe técnico. Los aspirantes deben ser graduados de Ingeniería Electromecánica y contar con entre dos y cinco años de experiencia en supervisión de personal.
  • PowerClub requiere asesor de ventas y atención al cliente para Panamá Centro y Panamá Oeste. Se solicitan estudiantes universitarios en sus últimos años de carrera y un mínimo de dos años de experiencia en ventas.
  • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo busca asistente técnico en recursos naturales. Los candidatos deben contar con estudios universitarios en ambiente, recursos naturales, ciencias forestales, biología, agronomía o áreas relacionadas.
  • Alcogal mantiene vacante para contador. Se requiere título universitario en Contabilidad e idoneidad profesional vigente.
  • Banco Aliado busca supervisor de ventas comerciales con licenciatura en Administración, Mercadeo, Finanzas o carreras afines.
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Vacantes publicadas por Mitradel

Por su parte, el jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Emanuel Gómez, informó sobre nuevas oportunidades laborales disponibles en Empleos Panamá.

  • Empresa en Colón busca ingeniero civil o arquitecto con idoneidad y conocimientos en remodelaciones de locales comerciales o entidades.
  • Vacante para recepcionista bilingüe en Panamá Oeste. Se requieren estudios universitarios en curso o culminados en Administración, Secretariado o áreas afines.
  • Empresa en Panamá busca ejecutiva de cuentas comerciales con experiencia en manejo de cuentas corporativas, ventas, marketing y atención al cliente.
  • Se solicita asistente de auditoría en Panamá. Los aspirantes deben contar con licenciatura en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
  • Vacante disponible para asistente de infraestructura TI en Panamá. Se requieren estudios en Ingeniería en Sistemas, Computación o áreas relacionadas.

Las autoridades reiteraron que los interesados pueden ingresar a las plataformas oficiales para conocer más detalles sobre requisitos y procesos de aplicación.

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