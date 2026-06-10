Panamá autoriza importar 786 mil quintales de arroz tras afectaciones por El Niño

El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N.° 9-26, que autoriza la importación de un contingente arancelario adicional de 786 mil quintales de arroz en cáscara con el objetivo de garantizar el abastecimiento del producto en el país hasta el inicio del próximo período de cosecha.

La medida responde a las afectaciones que ha sufrido la producción nacional debido a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que han provocado retrasos en las siembras y disminuciones en las proyecciones de cosecha.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Senacyt abre convocatoria del concurso GENTec 2026-2027 para jóvenes talentos en tecnología

Contingente de arroz podrá ingresar hasta septiembre

Según el decreto, el contingente fue recomendado por el Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz durante una reunión ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2026.

La autorización contempla la importación de 786 mil quintales de arroz en cáscara, con fecha límite de ingreso al país hasta el 15 de septiembre de 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2064669511798669718?s=20&partner=&hide_thread=false El @MIDAPma autorizó la importación de 786 mil quintales de arroz, tras efectuar un inventario a los molinos y en base a las cifras que maneja el ministerio, reveló el jefe de cartera, quien dijo haber conversado con las distintas federaciones y que se ha convocado a una cadena… pic.twitter.com/RIpp3a0ywb — Telemetro Reporta (@TReporta) June 10, 2026

Durante la reunión participaron representantes de los productores, agroindustriales, importadores, distribuidores de insumos y entidades del Gobierno Nacional.

Inventarios alcanzan hasta septiembre

De acuerdo con los análisis técnicos presentados ante el comité, los inventarios existentes y los contingentes previamente aprobados permiten garantizar el abastecimiento de arroz hasta la tercera semana de septiembre de 2026.

No obstante, las autoridades determinaron que era necesario aprobar un nuevo contingente debido a los retrasos registrados en las cosechas correspondientes al período agrícola 2025-2026. Las proyecciones indican que los efectos climáticos han reducido y retrasado la producción esperada para los próximos meses.

Buscan garantizar la seguridad alimentaria

El Gobierno destacó que la medida busca proteger la seguridad alimentaria del país, considerando que el arroz es uno de los principales productos de la canasta básica familiar y una de las fuentes de carbohidratos más consumidas por la población panameña.

Presidente Mulino: no habrá importación de arroz @Presidencia

Las autoridades reiteraron que continúan impulsando acciones dirigidas a fortalecer la producción, comercialización y consumo del grano a nivel nacional.

Modifican arancel para variedades especiales de arroz

Durante la misma sesión, el Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N.° 8-26, mediante el cual se crean 11 incisos arancelarios y se elimina uno dentro del Arancel Nacional de Importación de Arroz.

La medida surge de un análisis técnico realizado por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad Nacional de Aduanas.

El objetivo es identificar y clasificar con mayor precisión variedades de arroz que no se producen en Panamá y que son utilizadas principalmente por la industria gastronómica.

Variedades excluidas de las restricciones

MIDA - arroz - Coclé - Venezuela @MIDA

Entre las variedades excluidas de las regulaciones de importación se encuentran el arroz arborio, bomba, riso, carnaroli, jazmín y basmati, además de otros arroces de grano corto o redondo que no se producen en el país.

La exclusión fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 1 del 15 de enero de 2026 y tendrá una vigencia de seis meses.

Las autoridades explicaron que la modificación permitirá una mejor administración de las importaciones y facilitará la identificación de productos especializados destinados al sector gastronómico, manteniendo al mismo tiempo los controles necesarios para proteger la producción nacional.