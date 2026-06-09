IMA | Agroferias: puntos con venta disponibles el 10 y 11 de junio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 10 y jueves 11 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA para el miércoles 10 de junio
Veraguas
- Casa Comunal de Rodeo Viejo, en el distrito de Soná.
- Casa Comunal de Laguna, en el distrito de Calobre.
Herrera
- Cancha municipal de Los Pozos, en el distrito de Los Pozos.
Panamá Oeste
- Parque en Altos de El Tecal, en Vacamonte, distrito de Arraiján.
Chiriquí
- Cancha comunal de Sábalo, en Boca del Monte, distrito de San Lorenzo.
Panamá Este
- Superación Campesina, en el distrito de Chepo.
Panamá
- Gimnasio de Chilibre, en el distrito de Panamá.
Agroferias del jueves 11 de junio
Coclé
- Casa local de Las Guabas, en el distrito de Penonomé.
Veraguas
- Cancha multiusos de Los Ruices, en El Prado, distrito de Las Palmas.
- Escuela de El Alto, en el distrito de Santa Fe.
Panamá Oeste
- Casa comunal de El Espino, en Feuillet, distrito de La Chorrera.
Chiriquí
- Cancha comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento.
Darién
- Plaza Arcoíris en Quebrada Honda, en Zapallal, distrito de Santa Fe.
Herrera
- Cancha de Las Minas, en el distrito de Las Minas.
Los Santos
- Cancha municipal de Tonosí, en el distrito de Tonosí.
- Cancha de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo.