IMA | Agroferias: puntos con venta disponibles el 10 y 11 de junio

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 10 y jueves 11 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA para el miércoles 10 de junio Veraguas Casa Comunal de Rodeo Viejo, en el distrito de Soná.

Casa Comunal de Laguna, en el distrito de Calobre. Herrera Cancha municipal de Los Pozos, en el distrito de Los Pozos. Panamá Oeste Parque en Altos de El Tecal, en Vacamonte, distrito de Arraiján. Chiriquí Cancha comunal de Sábalo, en Boca del Monte, distrito de San Lorenzo. Panamá Este Superación Campesina, en el distrito de Chepo. Panamá Gimnasio de Chilibre, en el distrito de Panamá. Agroferias del jueves 11 de junio Coclé Casa local de Las Guabas, en el distrito de Penonomé. Veraguas Cancha multiusos de Los Ruices, en El Prado, distrito de Las Palmas.

Escuela de El Alto, en el distrito de Santa Fe. Panamá Oeste Casa comunal de El Espino, en Feuillet, distrito de La Chorrera. Chiriquí Cancha comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento. Darién Plaza Arcoíris en Quebrada Honda, en Zapallal, distrito de Santa Fe. Herrera Cancha de Las Minas, en el distrito de Las Minas. Los Santos Cancha municipal de Tonosí, en el distrito de Tonosí.

Cancha de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2064410493318504680&partner=&hide_thread=false ¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidad



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/uKSMNxsRij — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 9, 2026