Panamá Nacionales -  10 de junio de 2026 - 10:27

Pago de la segunda partida del décimo tercer mes se proyecta para agosto

Hasta la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha revelado el calendario oficial con los días exactos del décimo tercer mes de agosto y diciembre.

Segunda partida del décimo tercer mes se proyecta agosto.

Segunda partida del décimo tercer mes se proyecta agosto.

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

La entrega de la segunda partida del décimo tercer mes de 2026 está programada para el próximo mes de agosto, un beneficio que recibirán tanto los servidores públicos como los trabajadores del sector privado.

Hasta la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha revelado el calendario oficial con los días exactos para estos desembolsos; sin embargo, se estima que los pagos de las dos bonificaciones restantes del año (agosto y diciembre) se efectúen a inicios de sus respectivos meses, tal como dicta la costumbre institucional.

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Pago del décimo tercer mes - Panamá
Pr&oacute;ximo pago del D&eacute;cimo Tercer Mes ser&aacute; en agosto.&nbsp;

Próximo pago del Décimo Tercer Mes será en agosto.

Primera quincena de junio de 2026

Jueves 11 de junio de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Viernes 12 de junio de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Lunes 15 de junio de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

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