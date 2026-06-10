Pago de la segunda partida del décimo tercer mes se proyecta para agosto

Segunda partida del décimo tercer mes se proyecta agosto. MEF

Por Ana Canto La entrega de la segunda partida del décimo tercer mes de 2026 está programada para el próximo mes de agosto, un beneficio que recibirán tanto los servidores públicos como los trabajadores del sector privado.

Hasta la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha revelado el calendario oficial con los días exactos para estos desembolsos; sin embargo, se estima que los pagos de las dos bonificaciones restantes del año (agosto y diciembre) se efectúen a inicios de sus respectivos meses, tal como dicta la costumbre institucional.

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