Más de 680 denuncias por maltrato animal: Pacora y Alcalde Díaz lideran los reportes

Alcaldía de Panamá ha aplicado más de 1,800 vacunas gratuitas a mascotas

Un total de 52 mascotas pertenecientes a familias del corregimiento de 24 de Diciembre recibieron la vacuna múltiple C5 y fueron desparasitadas durante una jornada organizada por veterinarios del Departamento de Bienestar Animal de la Alcaldía de Panamá.

La actividad forma parte de una campaña de salud animal que busca fortalecer la prevención de enfermedades y promover el bienestar de perros y gatos en distintos sectores del distrito capital.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué protege la vacuna C5?

La vacuna múltiple C5 protege a los perros contra cinco enfermedades infecciosas y altamente contagiosas:

Moquillo o distemper.

Hepatitis canina.

Parvovirosis.

Parainfluenza.

Leptospirosis.

Las autoridades destacaron la importancia de mantener al día el esquema de vacunación de las mascotas para prevenir complicaciones de salud y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades.

Más de 1,800 vacunas aplicadas

image

De acuerdo con el Departamento de Bienestar Animal, hasta la fecha se han aplicado 1,848 vacunas de manera gratuita.

Además, 830 perros y gatos han sido desparasitados durante cinco jornadas de adopción y esterilización, así como en actividades especiales realizadas en diferentes puntos del distrito.

Entre estas iniciativas figura una jornada de recolección de alimentos para animales organizada en el Parque Omar.

Más de 680 casos de maltrato animal atendidos

La Alcaldía de Panamá informó que, entre 2025 y 2026, el Departamento de Bienestar Animal atendió 683 casos relacionados con maltrato animal. Estas intervenciones corresponden a 717 denuncias presentadas durante los últimos 17 meses.

Según las estadísticas oficiales, los corregimientos de Pacora y Alcalde Díaz encabezan los reportes más preocupantes relacionados con posibles situaciones de maltrato hacia animales.

image

Canales para denunciar casos de maltrato animal

La Alcaldía recordó que los ciudadanos pueden presentar denuncias a través de los siguientes canales:

Las autoridades reiteraron el llamado a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los animales, con el objetivo de garantizar su protección y bienestar.