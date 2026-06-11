600 familias reciben apartamento en Colón: así transforma Altos de Los Lagos la vida de miles de personas

El Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino, entregó este jueves 600 nuevos apartamentos correspondientes a la segunda etapa del proyecto habitacional Altos de Los Lagos, en la provincia de Colón.
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Familias reciben apartamento en Colón y entregan 37 títulos de propiedad
Durante la actividad, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras entregó 37 títulos de propiedad, beneficiando a más de 150 personas en la provincia de Colón.
El acto se realizó en el Centro de Arte y Cultura de Colón y fue encabezado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, acompañado por el ministro de Vivienda, Jaime Jované, y el administrador general de ANATI, Andrés Pagés.
Más de 3 mil colonenses serán beneficiados
La entrega corresponde a 20 torres residenciales de planta baja y cuatro niveles, cada una con 30 apartamentos de dos y tres recámaras. Según las autoridades, esta fase impactará positivamente la calidad de vida de aproximadamente 3 mil residentes de la provincia de Colón.
El ministro Orillac destacó que el proyecto refleja el compromiso gubernamental de ampliar el acceso a viviendas dignas para las familias panameñas.