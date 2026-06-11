Tres nicaragüenses quedan detenidos tras operativo antidrogas en isla Jicarón

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, a través de la Fiscalía Especializada en Drogas de Veraguas, obtuvo la detención provisional de tres ciudadanos nicaragüenses investigados por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

La medida cautelar fue aplicada por un hecho ocurrido el pasado 8 de junio de 2026 en isla Jicarón, ubicada en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas.

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Fiscalía sustentó los riesgos procesales

Durante la audiencia de garantías, el Ministerio Público presentó los elementos de convicción recabados en la investigación y solicitó la aplicación de la medida cautelar más severa.

La Fiscalía argumentó la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y la posible afectación de la investigación, logrando que se ordenara la detención provisional de los tres imputados.

Investigación por tráfico internacional de drogas

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Los ciudadanos nicaragüenses son investigados por su presunta vinculación con actividades relacionadas con el tráfico internacional de sustancias ilícitas.

El caso se originó tras un operativo realizado en el área de isla Jicarón, donde las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Continúan las diligencias del Ministerio Público

La Procuraduría General de la Nación indicó que las investigaciones continúan con el objetivo de ampliar las pesquisas y establecer todos los elementos relacionados con este caso.

Las autoridades no descartan la realización de nuevas diligencias como parte del proceso penal que se desarrolla bajo la dirección de la Fiscalía Especializada en Drogas de Veraguas.