MINSA logra reducir casi a la mitad los casos de dengue en 2026

MINSA Panamá reduce casos de dengue en 48.8 % durante 2026

Panamá registra una reducción significativa en los casos de dengue durante 2026, como resultado de las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y control vectorial implementadas por el Ministerio de Salud (Minsa) en todo el país.

De acuerdo con datos oficiales hasta la semana epidemiológica N.° 20 de 2026, se han notificado 2,720 casos acumulados de dengue, frente a los 5,311 reportados en el mismo período de 2025, lo que representa una disminución de 2,591 casos, equivalente al 48.8 %.

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Disminuyen los casos graves y las hospitalizaciones

La doctora Catherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Minsa, informó que de los casos registrados este año:

2,380 corresponden a dengue sin signos de alarma.

323 a dengue con signos de alarma.

17 a dengue grave.

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Para el mismo período de 2025 se contabilizaban 4,731 casos sin signos de alarma, 539 con signos de alarma y 41 casos graves, reflejando una disminución importante en las formas más severas de la enfermedad.

Las hospitalizaciones también registraron una reducción, al pasar de 460 pacientes en 2025 a 341 en 2026. Asimismo, la tasa nacional de incidencia descendió de 116.2 a 57.6 casos por cada 100 mil habitantes, lo que representa una reducción superior al 50 %.

San Miguelito y Panamá Norte presentan las mayores reducciones

Según el informe epidemiológico, la mayoría de las regiones de salud muestran una disminución en el número de casos.

Entre las reducciones más destacadas figuran:

San Miguelito: de 1,249 a 238 casos.

Panamá Norte: de 608 a 126 casos.

Región Metropolitana: de 1,059 a 684 casos.

Panamá Oeste: de 570 a 259 casos.

Los Santos: de 351 a 56 casos.

Chiriquí: de 304 a 131 casos.

Veraguas: de 157 a 41 casos.

Darién: de 129 a 13 casos.

Coclé: de 81 a 29 casos.

Comarca Ngäbe-Buglé: de 41 a 9 casos.

Aunque las cifras muestran una reducción importante de los casos, el Minsa advirtió que el dengue continúa siendo un desafío para la salud pública, especialmente durante la temporada lluviosa.

La institución reiteró la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios los alrededores de las viviendas y colaborar con las acciones de control para consolidar la tendencia a la baja observada durante este año.