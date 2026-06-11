Mingob licita nueva cárcel para 3,000 reclusos en Herrera

El Ministerio de Gobierno ( Mingob ) inició el proceso de licitación para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales. El proyecto estará ubicado en el corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María, en la provincia de Herrera, y tendrá capacidad para albergar a 3,000 privados de libertad.

La obra, con una inversión estimada de 177.2 millones de balboas, contempla el desarrollo de un complejo integral orientado a la seguridad, el respeto de los derechos humanos y la resocialización de los internos. La infraestructura contará con pabellones de celdas, módulos para el personal de custodia y bloques complementarios destinados a talleres técnicos, educación, salud, alimentación, deporte y cultura.

Según el pliego de cargos, cada espacio del proyecto fue diseñado para ejecutar programas de capacitación técnico-profesional, atención médica y soporte terapéutico. Estas áreas buscan garantizar una rehabilitación integral y efectiva que facilite la futura reinserción social de la población penal.

El diseño del complejo se estructuró bajo normativas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Con esto, las autoridades buscan que la nueva infraestructura sirva como modelo de referencia para la región, adaptando los estándares de seguridad a las necesidades actuales del sistema penitenciario panameño.

El nuevo centro penitenciario distribuirá a su población penal según su situación jurídica y nivel de peligrosidad. De acuerdo con el pliego técnico, el 70% de las instalaciones se destinará a reos condenados y el 30% a personas procesadas.

La segregación interna se estructurará de la siguiente manera:

Procesados: El 70% se ubicará en módulos de mediana peligrosidad y el 30% en áreas de mínima seguridad.

Condenados: El 60% se asignará a mediana peligrosidad, el 30% a mínima y el 10% restante a pabellones de máxima seguridad.

La nueva infraestructura busca mitigar el hacinamiento que afecta a la población penal de las provincias centrales, dado que las cárceles vigentes en la región no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por las normativas internacionales de derechos humanos.

La visita en campo está programada para el día martes 23 de junio de 2026, 10:00 am, en los terrenos ubicados en Divisa, corregimiento los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera. Mientras que la recepción de propuestas y acto público se realizará el próximo 23 de julio.