Naturgy informa que lluvias afectan el servicio eléctrico en Panamá Oeste, Coclé y Herrera

Naturgy informa que lluvias afectan el servicio eléctrico en varias provincias. Imagen ilustrativa

Por Ana Canto Naturgy Panamá informó que, debido a las lluvias registradas este miércoles, las cuales estuvieron acompañadas de fuertes descargas atmosféricas, se registran afectaciones en el suministro eléctrico en varios sectores del país.

En la provincia de Panamá Oeste, las comunidades afectadas se ubican en los distritos de Chame, Chicá, Capira y Arraiján. Una situación similar se reporta en Penonomé, Aguadulce y Antón, en la provincia de Coclé; mientras que en la provincia de Herrera, las incidencias se concentran en Chitré y Pesé.

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