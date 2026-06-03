Panamá Oeste Nacionales -  3 de junio de 2026 - 17:55

Naturgy informa que lluvias afectan el servicio eléctrico en Panamá Oeste, Coclé y Herrera

Naturgy aseguró que sus brigadas ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio en los sectores afectados.

Naturgy informa que lluvias afectan el servicio eléctrico en varias provincias. 

Naturgy informa que lluvias afectan el servicio eléctrico en varias provincias. 

Imagen ilustrativa
Ana Canto
Por Ana Canto

Naturgy Panamá informó que, debido a las lluvias registradas este miércoles, las cuales estuvieron acompañadas de fuertes descargas atmosféricas, se registran afectaciones en el suministro eléctrico en varios sectores del país.

En la provincia de Panamá Oeste, las comunidades afectadas se ubican en los distritos de Chame, Chicá, Capira y Arraiján. Una situación similar se reporta en Penonomé, Aguadulce y Antón, en la provincia de Coclé; mientras que en la provincia de Herrera, las incidencias se concentran en Chitré y Pesé.

La empresa eléctrica aseguró que sus brigadas ya se encuentran desplegadas en el terreno, trabajando para restablecer el servicio en los sectores afectados lo más pronto posible.

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