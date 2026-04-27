Doble homicidio en Colón: dos hombres mueren a tiros frente a minisúper

Dos hombres fueron asesinados la tarde de este lunes tras un ataque armado registrado en el sector de Villa Catalina, en la provincia de Colón .

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Ataque en Colón ocurrió a plena luz del día

El hecho se dio en la entrada de un minisúper, donde sujetos armados realizaron múltiples disparos.

De acuerdo con información preliminar, uno de los fallecidos sería parte del grupo que descendió de un vehículo para abrir fuego contra otro hombre que se encontraba en las afueras del establecimiento.

Videos circulan en redes sociales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048770244676632646?s=20&partner=&hide_thread=false Dos hombres fueron asesinados este lunes de varios disparos a plena luz del día en la entrada de un minisúper en el sector de Villa Catalina, provincia de Colón. pic.twitter.com/UuCNd6Q1A5 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 27, 2026

Imágenes difundidas en redes sociales muestran parte de lo ocurrido, incluyendo el momento posterior al ataque. Las autoridades no han confirmado oficialmente los detalles del intercambio de disparos ni la identidad de las víctimas.

‍‍Familiares llegaron al lugar

Tras el hecho, familiares de las víctimas se presentaron en la escena, en medio de la consternación por lo ocurrido.

Unidades policiales y personal del Ministerio Público acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y el levantamiento de los cuerpos.

Este nuevo hecho violento vuelve a encender las alarmas por la inseguridad en la provincia de Colón.