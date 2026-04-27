Protestan contra embalse del río Indio: comunidades rechazan reubicación

Centenares de personas, a caballo y a pie, protestaron en el sector de El Limón contra el proyecto de un nuevo embalse impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Los manifestantes, en su mayoría residentes de áreas rurales, expresaron su rechazo a la iniciativa al considerar que implicaría la pérdida de sus tierras y afectaciones a su forma de vida.

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Comunidades temen perder sus tierras

El proyecto contempla la construcción de un embalse en la cuenca del río Indio, que atraviesa las provincias de Coclé y Colón.

0082e62a244fbbc18b3def73cc91e54f8b33b076w AME6620. LIMÓN DE CHAGRES (PANAMÁ), 25/04/2026.- Campesinos se manifiestan durante una marcha en protesta contra el proyecto del Río Indio este sábado, en la localidad de Limón de Chagres, provincia de Colón, (Panamá). El proyecto del embalse de Río Indio en Panamá es una prioridad estratégica de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para asegurar el suministro de agua potable a más de dos millones de personas y garantizar las operaciones del Canal durante los próximos 50 años. EFE/Bienvenido Velasco

En estas zonas habitan comunidades campesinas que dependen principalmente de:

Agricultura de subsistencia

Ganadería

Los residentes aseguran que el embalse inundará o afectará directamente sus tierras.

Proyecto millonario y reubicación

La ACP ha explicado que el proyecto requerirá una inversión de 1,500 millones de dólares, distribuidos en:

$1,000 millones para infraestructura

$500 millones para reubicación

Se estima que unas 2,000 personas serían trasladadas a zonas cercanas consideradas seguras.

“No al embalse del río Indio”

Durante la protesta se observaron pancartas con mensajes como:

“No al embalse de río Indio”

“Queremos vida, no dinero”

“El embalse y la minería, la misma porquería”

La manifestación se desarrolló de forma pacífica en El Limón, ubicado a unos 140 kilómetros de la Ciudad de Panamá.

Habitantes defienden su modo de vida

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Residentes como Claudino Domínguez, con más de cuatro décadas en la zona, señalaron que su sustento depende de la tierra.

“Nos quieren llevar a una barriada, donde no podríamos trabajar ni vivir como ahora”, expresó.

Por su parte, Maricel Sánchez, madre de familia, cuestionó el impacto del proyecto:

“Atenta contra la vida de las personas, el futuro de los niños y el medio ambiente”.

Postura oficial: garantizar agua por 50 años

Según la ACP, el embalse del río Indio será el tercero que alimentará el Canal de Panamá y permitirá garantizar el abastecimiento de agua por los próximos 50 años, tanto para la vía interoceánica como para más de la mitad de la población del país.

Debate entre desarrollo y comunidades

Mientras las autoridades destacan la importancia estratégica del proyecto, comunidades afectadas insisten en que el costo social y ambiental es demasiado alto.

FUENTE: EFE