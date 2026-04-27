Alcaldesa de Arraiján se ausenta en reunión con la Fiscalía Electoral por caso de buses colegiales

Personal de la Fiscalía Electoral se presentó este lunes 27 de abril en las oficinas de la Alcaldía de Arraiján , tras recibir denuncias ciudadanas sobre el uso de presunta propaganda política en buses colegiales que brindan servicio gratuito a estudiantes del distrito.

La controversia se originó por la colocación de calcomanías en los vehículos oficiales, las cuales muestran los rostros de menores de edad junto al de la alcaldesa Stefany Peñalba. Recientemente, se reportó que la imagen de la funcionaria fue cubierta con emojis.

Esta diligencia representa la segunda inspección ocular realizada por la entidad. Pese a que se había agendado una cita formal para abordar el tema, el encuentro no se concretó ante la ausencia de la alcaldesa Peñalba.

Marybi Ábrego, funcionaria de la Fiscalía Electoral, confirmó que se ha iniciado una investigación de oficio por la presunta comisión de un delito electoral. La investigación se centra en la utilización de bienes y recursos del Estado para beneficio personal o político.

Aunque los fiscales fueron atendidos por el equipo de asesoría legal, la Fiscalía Electoral anunció que procederá a citar formalmente a la alcaldesa Peñalba para que brinde declaraciones como parte fundamental de la investigación en curso.