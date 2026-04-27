Panamá Nacionales -  27 de abril de 2026 - 13:13

Concurso General de Becas 2026: dónde descargar la Declaración Jurada Socioeconómica del IFARHU

Actualmente, el IFARHU mantiene abierto el proceso de entrega de documentos para el Concurso General de Becas 2026.

Concurso General de Becas 2026 del IFARHU.

Concurso General de Becas 2026 del IFARHU.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció los canales oficiales para obtener la Declaración Jurada Socioeconómica, documento obligatorio para los estudiantes que resultaron preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

¿Dónde descargar el documento del Concurso General de Becas?

La entidad informó que el formulario está disponible para descarga en los siguientes portales web:

La declaración debe ser llenada y firmada por el padre de familia o tutor legal del estudiante. El documento requiere información detallada sobre:

  • Ingresos familiares: Detalle de los salarios o entradas económicas del hogar.
  • Datos y composición del grupo familiar: Información general de quienes conviven con el estudiante.
  • Identificación: Documentación de identidad de los miembros de la familia.

Recepción de documentos a nivel nacional

Actualmente, el IFARHU mantiene abierto el proceso de entrega de documentos tanto para el Concurso General de Becas como para el Apoyo Económico a Estudiantes con Discapacidad. Las provincias y comarcas habilitadas en esta etapa son:

  • Provincias: Colón, Coclé, Darién, Herrera y Panamá.
  • Comarcas: Emberá Wounaan y Guna Yala.

Para conocer los centros de atención específicos y los horarios de las sedes regionales, los interesados pueden consultar el cronograma en www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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