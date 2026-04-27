Concurso General de Becas 2026: dónde descargar la Declaración Jurada Socioeconómica del IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció los canales oficiales para obtener la Declaración Jurada Socioeconómica, documento obligatorio para los estudiantes que resultaron preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 .

La entidad informó que el formulario está disponible para descarga en los siguientes portales web:

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https://www.ifarhuconcurso.gob.pa/ : sección del Concurso General de Becas 2026.

: sección del Concurso General de Becas 2026. https://www.ifarhu.gob.pa/:En el apartado de recepción de documentos para preseleccionados.

La declaración debe ser llenada y firmada por el padre de familia o tutor legal del estudiante. El documento requiere información detallada sobre:

Ingresos familiares: Detalle de los salarios o entradas económicas del hogar.

Datos y composición del grupo familiar: Información general de quienes conviven con el estudiante.

Identificación: Documentación de identidad de los miembros de la familia.

Recepción de documentos a nivel nacional

Actualmente, el IFARHU mantiene abierto el proceso de entrega de documentos tanto para el Concurso General de Becas como para el Apoyo Económico a Estudiantes con Discapacidad. Las provincias y comarcas habilitadas en esta etapa son:

Provincias: Colón, Coclé, Darién, Herrera y Panamá.

Comarcas: Emberá Wounaan y Guna Yala.

Para conocer los centros de atención específicos y los horarios de las sedes regionales, los interesados pueden consultar el cronograma en www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.