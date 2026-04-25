Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del lunes 27 de abril

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este lunes 27 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Panamá, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 27 de abril
Provincia de Coclé - oficinas de Aguadulce
- Aguadulce: Natá, Olá y Aguadulce.
- Centro educativo: IPHE Planta, escuelas de inclusión.
Oficina de IFARHU - Penonomé
- Universidad Tecnológica
- UDELAS
Colón - Centro de Arte y Cultura
- Centros educativos de Barrio Norte
Darién - Escuela José del Carmen Mejía
- Pinogana: Yaviza, Boca de Cupe, Púcupo, Paya, El Real de Santa María y Metetí.
Chitré - Oficina del IFARHU de Chitré
- Corregimiento de Chitré: universidades participantes.
Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Oeste
- Chepo: Cañita, Santa Cruz de Chinina y El Llano.
Panamá Norte - Oficinas del IFARHU de Panamá Norte
- Centros educativos del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.
Tortí - Agencia regional de Tortí
- Chepo
- Chepigana
Comarca Emberá - Wounaan
- Sambú: Jingurundó y Río Sábalo
Comarca Guna Yala
- Tubualá