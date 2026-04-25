Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del lunes 27 de abril

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este lunes 27 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 .

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Panamá, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 27 de abril

Provincia de Coclé - oficinas de Aguadulce

Aguadulce: Natá, Olá y Aguadulce.

Centro educativo: IPHE Planta, escuelas de inclusión.

Oficina de IFARHU - Penonomé

Universidad Tecnológica

UDELAS

Colón - Centro de Arte y Cultura

Centros educativos de Barrio Norte

Darién - Escuela José del Carmen Mejía

Pinogana: Yaviza, Boca de Cupe, Púcupo, Paya, El Real de Santa María y Metetí.

Chitré - Oficina del IFARHU de Chitré

Corregimiento de Chitré: universidades participantes.

Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Oeste

Chepo: Cañita, Santa Cruz de Chinina y El Llano.

Panamá Norte - Oficinas del IFARHU de Panamá Norte

Centros educativos del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Tortí - Agencia regional de Tortí

Chepo

Chepigana

Comarca Emberá - Wounaan

Sambú: Jingurundó y Río Sábalo

Comarca Guna Yala

Tubualá