Panamá Nacionales -  25 de abril de 2026 - 13:25

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del lunes 27 de abril

Esta convocatoria del Concurso General de Becas 2026 está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del lunes 27 de abril
IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este lunes 27 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Panamá, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 27 de abril

Provincia de Coclé - oficinas de Aguadulce

  • Aguadulce: Natá, Olá y Aguadulce.
  • Centro educativo: IPHE Planta, escuelas de inclusión.

Oficina de IFARHU - Penonomé

  • Universidad Tecnológica
  • UDELAS

Colón - Centro de Arte y Cultura

  • Centros educativos de Barrio Norte

Darién - Escuela José del Carmen Mejía

  • Pinogana: Yaviza, Boca de Cupe, Púcupo, Paya, El Real de Santa María y Metetí.

Chitré - Oficina del IFARHU de Chitré

  • Corregimiento de Chitré: universidades participantes.

Panamá Este - Agencia Regional de Panamá Oeste

  • Chepo: Cañita, Santa Cruz de Chinina y El Llano.

Panamá Norte - Oficinas del IFARHU de Panamá Norte

  • Centros educativos del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Tortí - Agencia regional de Tortí

  • Chepo
  • Chepigana

Comarca Emberá - Wounaan

  • Sambú: Jingurundó y Río Sábalo

Comarca Guna Yala

  • Tubualá
Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "¡Atención estudiantes y acudientes! Antes de asistir a la recepción, asegúrate de llevar tus documentos en el orden correcto y completos. Esto agiliza tu trámite y evita contratiempos. Organízate, verifica y cumple con cada requisito."
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este viernes 24 de abril

Concurso General de Becas 2026: inicia la recepción de documentos en la provincia de Panamá

Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este jueves 23 de abril

Recomendadas

Más Noticias