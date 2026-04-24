Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 10:55

Concurso General de Becas 2026: centros de recepción de documentos del 27 de abril al 1 de mayo

Esta convocatoria del Concurso General de Becas 2026 está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria.

Centros de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

Centros de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el próximo lunes 27 de abril continuará el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Panamá, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados hasta el viernes 1 de mayo.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos de 27 de abril al 1 de mayo

Provincia de Coclé

  • Natá
  • Olá
  • Aguadulce
  • Penonomé

Provincia de Colón

  • Barrio Norte
  • Barrio Sur
  • Cristóbal Este
  • Cativá

Provincia de Darién

  • Yaviza
  • Boca de Cupe
  • Púcupo
  • Paya
  • El Real de Santa María
  • Metetí

Provincia de Herrera

  • Chitré

Provincia de Panamá

  • Panamá Este
  • Panamá Norte
  • Regional del IFARHU de Tortí

Dirección Comarcal de Emberá Wounaan - Sambú Cémaco

  • Sambú
  • Cémaco

Dirección Comarcal de Guna Yala

  • Tubualá
  • Ailigandí
  • Puerto Obaldía
  • Narganá

Los beneficiarios pueden verificar el lugar y la fecha exacta que le corresponde a su centro educativo en el enlace oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos.

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