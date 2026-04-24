Concurso General de Becas 2026: centros de recepción de documentos del 27 de abril al 1 de mayo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que el próximo lunes 27 de abril continuará el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Colón, Darién, Herrera, Panamá, y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados hasta el viernes 1 de mayo.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos de 27 de abril al 1 de mayo
Provincia de Coclé
- Natá
- Olá
- Aguadulce
- Penonomé
Provincia de Colón
- Barrio Norte
- Barrio Sur
- Cristóbal Este
- Cativá
Provincia de Darién
- Yaviza
- Boca de Cupe
- Púcupo
- Paya
- El Real de Santa María
- Metetí
Provincia de Herrera
- Chitré
Provincia de Panamá
- Panamá Este
- Panamá Norte
- Regional del IFARHU de Tortí
Dirección Comarcal de Emberá Wounaan - Sambú Cémaco
- Sambú
- Cémaco
Dirección Comarcal de Guna Yala
- Tubualá
- Ailigandí
- Puerto Obaldía
- Narganá
Los beneficiarios pueden verificar el lugar y la fecha exacta que le corresponde a su centro educativo en el enlace oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos.