Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 16:26

Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este viernes 24 de abril

La recepción de documentos del Concurso General de Becas está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria.

Concurso General de Becas 2026 recepción de documentos del IFARHU.

Concurso General de Becas 2026 recepción de documentos del IFARHU.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este viernes 24 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

Le podría interesar: Concurso General de Becas y PASE-U: IFARHU migrará pagos al sistema ACH

En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 24 de abril

Provincia de Coclé - Oficinas de Aguadulce

  • Aguadulce: corregimiento de Aguadulce

Distrito de Penonomé - Oficina de IFARHU de Penonomé

  • Distritos de La Pintada y Antón

Herrera - Pesé - Oficinas del IFARHU de Herrera

  • Parita, Santa Marta: todas las escuelas y colegios del distrito
  • Beca: Concurso General de Becas y Apoyo por Discapacidad

Los Santos - Oficina regional del IFARHU

  • Distritos de Guararé, Pedasí y Pocrí

En esta nota:
Seguir leyendo

Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este jueves 23 de abril

Concurso General de Becas 2026: IFARHU anuncia nueva fecha para recepción de documentos

Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este miércoles 22 de abril

Recomendadas

Más Noticias