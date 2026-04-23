Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este viernes 24 de abril

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este viernes 24 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 24 de abril
Provincia de Coclé - Oficinas de Aguadulce
- Aguadulce: corregimiento de Aguadulce
Distrito de Penonomé - Oficina de IFARHU de Penonomé
- Distritos de La Pintada y Antón
Herrera - Pesé - Oficinas del IFARHU de Herrera
- Parita, Santa Marta: todas las escuelas y colegios del distrito
- Beca: Concurso General de Becas y Apoyo por Discapacidad
Los Santos - Oficina regional del IFARHU
- Distritos de Guararé, Pedasí y Pocrí