Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 16:59

Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este martes 21 de abril

La recepción de documentos del Concurso General de Becas está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 21 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 21 de abril

Provincia de Coclé - oficinas de Aguadulce

  • Nata: Toza, Las Huacas, Guzmán, El Caño, Capellanía, Villareal y Natá.

Distrito de La Pintada - Oficina de IFARHU - Penonomé

  • Escuelas del distrito de La Pintada

Distrito de Penonomé - Oficina de IFARHU - Penonomé

  • Corregimiento de Victoriano Lorenzo
  • Corregimiento de Chiguirí
  • Corregimiento de Cañaveral
  • Corregimiento de Riecito
  • Corregimiento de Las Minas

Chitré - Oficina del IFARHU de Chitré

  • Corregimiento de Chitré

Los Santos - Oficina regional del IFARHU

  • Distritos de Los Santos y Macaracas

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