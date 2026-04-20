Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este martes 21 de abril

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 21 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.
Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 21 de abril
Provincia de Coclé - oficinas de Aguadulce
- Nata: Toza, Las Huacas, Guzmán, El Caño, Capellanía, Villareal y Natá.
Distrito de La Pintada - Oficina de IFARHU - Penonomé
- Escuelas del distrito de La Pintada
Distrito de Penonomé - Oficina de IFARHU - Penonomé
- Corregimiento de Victoriano Lorenzo
- Corregimiento de Chiguirí
- Corregimiento de Cañaveral
- Corregimiento de Riecito
- Corregimiento de Las Minas
Chitré - Oficina del IFARHU de Chitré
- Corregimiento de Chitré
Los Santos - Oficina regional del IFARHU
- Distritos de Los Santos y Macaracas