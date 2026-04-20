Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este martes 21 de abril

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 21 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 .

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

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En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 21 de abril

Provincia de Coclé - oficinas de Aguadulce

Nata: Toza, Las Huacas, Guzmán, El Caño, Capellanía, Villareal y Natá.

Distrito de La Pintada - Oficina de IFARHU - Penonomé

Escuelas del distrito de La Pintada

Distrito de Penonomé - Oficina de IFARHU - Penonomé

Corregimiento de Victoriano Lorenzo

Corregimiento de Chiguirí

Corregimiento de Cañaveral

Corregimiento de Riecito

Corregimiento de Las Minas

Chitré - Oficina del IFARHU de Chitré

Corregimiento de Chitré

Los Santos - Oficina regional del IFARHU