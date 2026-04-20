IFARHU cambia pago del PASE-U: ahora será por tarjeta y con control

El director del IFARHU, Carlos Godoy, aclaró que el pago del PASE-U 2026 se realizará mediante transferencia bancaria, con el objetivo de garantizar un mejor control sobre el uso del beneficio.
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¿Por qué el PASE-U ahora se pagará por ACH?
Según explicó Godoy, el cambio responde a la necesidad de tener trazabilidad del dinero, ya que anteriormente, cuando el pago se hacía en efectivo o cheque, se identificaron casos donde el subsidio no era utilizado para fines educativos.
El funcionario indicó que el personal del IFARHU detectó situaciones en las que estudiantes acudían a clases sin útiles, uniformes o materiales, pese a que sus acudientes ya habían recibido el dinero.
IFARHU: Falta de control en el uso del subsidio
Godoy destacó que:
- El programa PASE-U representa más de 260 millones de dólares al año
- En 15 años, el Estado ha destinado más de 3 mil millones de dólares
- Sin embargo, no existía un mecanismo efectivo para verificar el uso final de esos fondos
Cambios también para el Concurso General de Becas
El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos adelantó que se evalúa que el Concurso General de Becas también sea pagado mediante tarjeta.
No obstante, hizo una diferencia clave:
- El PASE-U es un subsidio → tendrá control y seguimiento
- El concurso es por mérito → el estudiante podrá disponer del dinero
Además, recordó que en el concurso:
- Estudiantes de escuela deben mantener promedio mínimo de 4.5
- Universitarios deben tener índice mínimo de 2.0
- Si bajan ese promedio, pueden perder el beneficio
Más beneficiarios y mayor inversión
Para 2026, el IFARHU estima:
- Más de 131,000 estudiantes beneficiados
- Una inversión superior a 70 millones de dólares
Esto representa un aumento significativo, ya que anteriormente el programa alcanzaba entre 70,000 y 80,000 estudiantes.
Inicia recepción de documentos en el interior
Este lunes 20 de abril también inició la recepción de documentos del Concurso General de Becas a preseleccionados en las provincias de:
- Coclé
- Herrera
- Los Santos
El IFARHU sostiene que este nuevo método de pago permitirá mejorar la transparencia y asegurar que los recursos cumplan su propósito: apoyar la educación de los estudiantes panameños.