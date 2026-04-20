IFARHU cambia pago del PASE-U: ahora será por tarjeta y con control

El director del IFARHU , Carlos Godoy, aclaró que el pago del PASE-U 2026 se realizará mediante transferencia bancaria, con el objetivo de garantizar un mejor control sobre el uso del beneficio.

La medida busca asegurar que los fondos destinados a los estudiantes sean utilizados correctamente en su educación, evitando desviaciones detectadas en el pasado.

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¿Por qué el PASE-U ahora se pagará por ACH?

PASE-U - IFARHU - PAGO IFARHU

Según explicó Godoy, el cambio responde a la necesidad de tener trazabilidad del dinero, ya que anteriormente, cuando el pago se hacía en efectivo o cheque, se identificaron casos donde el subsidio no era utilizado para fines educativos.

“Es un subsidio pagado con impuestos y debe estar orientado a la educación de los niños”, enfatizó. “Es un subsidio pagado con impuestos y debe estar orientado a la educación de los niños”, enfatizó.

El funcionario indicó que el personal del IFARHU detectó situaciones en las que estudiantes acudían a clases sin útiles, uniformes o materiales, pese a que sus acudientes ya habían recibido el dinero.

IFARHU: Falta de control en el uso del subsidio

Godoy destacó que:

El programa PASE-U representa más de 260 millones de dólares al año

En 15 años, el Estado ha destinado más de 3 mil millones de dólares

Sin embargo, no existía un mecanismo efectivo para verificar el uso final de esos fondos

“No se tenía trazabilidad del uso real del dinero”, reiteró. “No se tenía trazabilidad del uso real del dinero”, reiteró.

Cambios también para el Concurso General de Becas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046214172082315697?s=20&partner=&hide_thread=false “Para la próxima semana nos trasladamos a la provincia de Darién, Comarca Guna Yala, Emberá wounaan, Colón y lo que es Panamá Norte, que es cerca de 30,000 beneficiarios y hacer un calendario de manera que nos permita cumplir con la totalidad de los estudiantes que han sido… pic.twitter.com/7iZaKKrPNB — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos adelantó que se evalúa que el Concurso General de Becas también sea pagado mediante tarjeta.

No obstante, hizo una diferencia clave:

El PASE-U es un subsidio → tendrá control y seguimiento

es un subsidio → tendrá control y seguimiento El concurso es por mérito → el estudiante podrá disponer del dinero

Además, recordó que en el concurso:

Estudiantes de escuela deben mantener promedio mínimo de 4.5

Universitarios deben tener índice mínimo de 2.0

Si bajan ese promedio, pueden perder el beneficio

Más beneficiarios y mayor inversión

Para 2026, el IFARHU estima:

Más de 131,000 estudiantes beneficiados

Una inversión superior a 70 millones de dólares

Esto representa un aumento significativo, ya que anteriormente el programa alcanzaba entre 70,000 y 80,000 estudiantes.

Inicia recepción de documentos en el interior

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046214750711755125?s=20&partner=&hide_thread=false “Para el concurso estamos estimando más de 70 millones de dólares que vamos a estar entregando y máxime de que el año pasado no se dieron unos concursos. Son más de 131,000 cuando la institución lo más que pudiese estar entregando eran 70 u 80,000. Prácticamente ahora estamos… pic.twitter.com/6Iz0YhVe8L — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

Este lunes 20 de abril también inició la recepción de documentos del Concurso General de Becas a preseleccionados en las provincias de:

Coclé

Herrera

Los Santos

El IFARHU sostiene que este nuevo método de pago permitirá mejorar la transparencia y asegurar que los recursos cumplan su propósito: apoyar la educación de los estudiantes panameños.