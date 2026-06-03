MEF reporta 268,874 inscritos en CEPANIM y detalla el proceso de entrega

MEF registra un gran avance en el acceso a la plataforma CEPANIM.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el registro de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ) avanza favorablemente con la inscripción de 268,874 personas. Esta cifra representa un 65.1 % de cumplimiento sobre la meta de 500 mil beneficiarios.

Del total registrado, 191,699 corresponden a beneficiarios vivos y 77,175 a sobrevivientes de derechohabientes fallecidos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Así será la entrega de los certificados CEPANIM

El MEF informó que el primer grupo en recibir sus certificados será el de los beneficiarios vivos. Posteriormente, se procederá de inmediato con los trámites correspondientes a los sobrevivientes de los beneficiarios fallecidos.

Le podría interesar: Certificado CEPANIM 2026: fechas de redención establecidas por el MEF

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2061821360431669647&partner=&hide_thread=false ¡El proceso de registros CEPANIM avanza! Al 1 de junio de 2026 se han registrado 268,874 personas, lo que representa un 65.1 % de cumplimiento de la meta establecida.



De este total, 191,699 son beneficiarios vivos y 77,175 corresponden a sobrevivientes de beneficiarios… pic.twitter.com/1f6FJEY16i — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 2, 2026

Proceso de registro y asignación de citas CEPANIM 2026

Para garantizar una entrega ordenada, el MEF habilitó su plataforma digital e insta a los beneficiarios a seguir los canales oficiales:

1.Registro digital: Acceso web.

El beneficiario debe realizar el registro del CEPANIM a través del sitio web oficial del ministerio: cepanim.mef.gob.pa/portal.

2.Espera de contacto: Validación del MEF.

El personal del MEF revisará los datos y se pondrá en contacto directo con el usuario para asignarle una cita.

3.Retiro presencial: Cita asignada.

Es indispensable apersonarse a la sede regional asignada únicamente en la fecha y hora establecidas para poder efectuar el retiro satisfactoriamente.