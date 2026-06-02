Certificado CEPANIM 2026: fechas de redención establecidas por el MEF

El Gobierno Nacional oficializó la reglamentación de la Ley 506 del 15 de enero de 2026, que ordena el pago de los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes y crea los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) .

La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 19, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Panamá, el cual define el procedimiento para la emisión, entrega y redención de estos certificados.

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CEPANIM 2026: ¿Quiénes tienen derecho a recibirlo?

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 1 de junio de 2026 se habían registrado 268,874 personas, lo que representa un avance del 65.1 % de la meta establecida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/2061821360431669647?s=20&partner=&hide_thread=false ¡El proceso de registros CEPANIM avanza! Al 1 de junio de 2026 se han registrado 268,874 personas, lo que representa un 65.1 % de cumplimiento de la meta establecida.



De este total, 191,699 son beneficiarios vivos y 77,175 corresponden a sobrevivientes de beneficiarios… pic.twitter.com/1f6FJEY16i — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) June 2, 2026

De ese total, 191,699 corresponden a beneficiarios vivos, mientras que 77,175 son sobrevivientes de beneficiarios fallecidos que tienen derecho al reconocimiento económico.

Fechas de redención de los CEPANIM

El decreto designa al Banco Nacional de Panamá como agente pagador de los certificados y establece las siguientes fechas para la redención total de los CEPANIM:

Período 1972 – 1974: 15 de octubre de 2029

Período 1975 – 1977: 15 de octubre de 2030

Período 1978 – 1980: 15 de octubre de 2031

Período 1981 – 1983: 15 de octubre de 2032

Certificado del CEPANIM: ¿Se puede vender antes del vencimiento?

La reglamentación también establece que los CEPANIM podrán negociarse antes de la fecha fijada para su redención.

Además, las ganancias obtenidas por la venta de estos certificados estarán exentas del pago de impuestos nacionales, según dispone el decreto.

¿Quién administrará el proceso?

El Ministerio de Economía y Finanzas será la entidad encargada de coordinar todo el proceso, incluyendo la identificación y validación de beneficiarios, así como la impresión, emisión y entrega de los certificados.

Por su parte, la Oficina de Atención y Entrega de CEPADEM (OFACEP) tendrá a su cargo la ejecución operativa del programa, además de atender reclamos, consultas y solicitudes relacionadas con los CEPANIM.

Las autoridades reiteraron el llamado a las personas que aún no han completado su registro para que realicen el trámite correspondiente y puedan acceder a este beneficio establecido por ley.