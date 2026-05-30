Así será la entrega de los certificados CEPANIM, según el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la hoja de ruta para la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ). La institución aclaró que una vez se logre un avance significativo en la distribución de los certificados a los jubilados sobrevivientes, se procederá de inmediato con los trámites correspondientes a los beneficiarios fallecidos.

Para garantizar una entrega ordenada, el MEF habilitó su plataforma digital e insta a los beneficiarios a seguir los canales oficiales:

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

1.Registro digital: Acceso web.

El beneficiario debe realizar el registro del CEPANIM a través del sitio web oficial del ministerio: cepanim.mef.gob.pa/portal.

2.Espera de contacto: Validación del MEF.

El personal del MEF revisará los datos y se pondrá en contacto directo con el usuario para asignarle una cita.

3.Retiro presencial: Cita asignada.

Es indispensable apersonarse a la sede regional asignada únicamente en la fecha y hora establecidas para poder efectuar el retiro satisfactoriamente.

CEPANIM 2026: MEF explica cálculo del beneficio

Para facilitar la comprensión del beneficio, el MEF compartió el siguiente caso práctico:

Si a un beneficiario se le retuvo un monto total de B/. 500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo establecido, el cálculo se realizaría de la siguiente manera: