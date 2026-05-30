Así será la entrega de los certificados CEPANIM, según el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la hoja de ruta para la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM). La institución aclaró que una vez se logre un avance significativo en la distribución de los certificados a los jubilados sobrevivientes, se procederá de inmediato con los trámites correspondientes a los beneficiarios fallecidos.
1.Registro digital: Acceso web.
- El beneficiario debe realizar el registro del CEPANIM a través del sitio web oficial del ministerio: cepanim.mef.gob.pa/portal.
2.Espera de contacto: Validación del MEF.
El personal del MEF revisará los datos y se pondrá en contacto directo con el usuario para asignarle una cita.
3.Retiro presencial: Cita asignada.
Es indispensable apersonarse a la sede regional asignada únicamente en la fecha y hora establecidas para poder efectuar el retiro satisfactoriamente.
CEPANIM 2026: MEF explica cálculo del beneficio
Para facilitar la comprensión del beneficio, el MEF compartió el siguiente caso práctico:
Si a un beneficiario se le retuvo un monto total de B/. 500.00 en concepto de Décimo Tercer Mes durante el periodo establecido, el cálculo se realizaría de la siguiente manera:
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Se aplica el 3 % al monto retenido (B/. 500.00 X 0.03), lo que resulta en B/. 15.00.
Ese resultado se multiplica por los 34 años correspondientes (B/. 15.00 X 34).
El beneficiario recibiría un total de B/. 510.00 en su CEPANIM.