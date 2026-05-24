CEPANIM 2026: primer grupo de jubilados sobrevivientes comenzará a cobrar pronto

El registro de CEPANIM avanza a gran medida a nivel nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que en las próximas semanas iniciará la programación de citas para los jubilados sobrevivientes (vivos) registrados en la plataforma de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ).

Este grupo es considerado como prioridad del proceso. Una vez que se logre un avance significativo con este grupo, se procederá con los trámites de los beneficiarios fallecidos.

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CEPANIM 2026: MEF se prepara para nuevos registros

Respecto a aquellos beneficiarios vivos que ya estén registrados, pero que también deban realizar el trámite por el derecho de un familiar fallecido, se detalló que deberán esperar un próximo comunicado oficial por parte del MEF.

Una vez que el MEF se contacte con usted, es indispensable que se apersone a la sede regional asignada en la fecha y hora establecidas para poder efectuar el retiro satisfactoriamente.

El registro del CEPANIM lo puede realizar a través del sitio web: https://cepanim.mef.gob.pa/portal