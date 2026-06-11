Panamá Nacionales -  11 de junio de 2026 - 11:58

Agroferias del IMA este 12 de junio: consulte los puntos de venta

El IMA recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras en las Agroferias deben llevar sus bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA de junio.

Agroferias del IMA de junio.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 12 de junio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA el viernes 12 de junio

Chiriquí

  • Cancha de Bonilla, en Guabal, distrito de Boquerón.

Coclé

  • Casa local de El Palmar, en el distrito de Olá.

Colón

  • Parque público de Puerto Lindo, distrito de Portobelo.

Panamá

  • Parque de Las Madres, corregimiento de Pedregal.

Veraguas

  • Casa comunal de Bahía Honda, distrito de Soná.
  • Casa comunal de Corozal, distrito de Las Palmas.

Panamá Este

  • Platanares, en el distrito de Chimán.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de La Colorada, corregimiento de Iturralde, en La Chorrera.

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