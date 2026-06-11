Agroferias del IMA este 12 de junio: consulte los puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 12 de junio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA el viernes 12 de junio
Chiriquí
- Cancha de Bonilla, en Guabal, distrito de Boquerón.
Coclé
- Casa local de El Palmar, en el distrito de Olá.
Colón
- Parque público de Puerto Lindo, distrito de Portobelo.
Panamá
- Parque de Las Madres, corregimiento de Pedregal.
Veraguas
- Casa comunal de Bahía Honda, distrito de Soná.
- Casa comunal de Corozal, distrito de Las Palmas.
Panamá Este
- Platanares, en el distrito de Chimán.
Panamá Oeste
- Casa cultural de La Colorada, corregimiento de Iturralde, en La Chorrera.