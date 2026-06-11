IMA y MIDA logran comercializar excedente de 3,000 cerdos en Panamá

El Gobierno Nacional, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), logró establecer un enlace estratégico entre los productores porcinos y la agroindustria para concretar la comercialización de un excedente de 3,000 cerdos.
En representación del sector, Juan Guevara destacó la rápida intervención de las autoridades agropecuarias para salir en defensa de la producción nacional. El dirigente gremial señaló que con esta acción también se está “defendiendo un precio estable al consumidor y defendiendo 10,000 nuevos puestos de producción a lo largo y ancho del país”.