Panamá Nacionales -  11 de junio de 2026 - 11:02

IMA y MIDA logran comercializar excedente de 3,000 cerdos en Panamá

El acuerdo entre el IMA, MIDA y productores la medida surge como respuesta inmediata a las inquietudes de los porcinocultores.

El IMA firma acuerdo con porcinocultores.

El IMA firma acuerdo con porcinocultores.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno Nacional, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), logró establecer un enlace estratégico entre los productores porcinos y la agroindustria para concretar la comercialización de un excedente de 3,000 cerdos.

Esta medida surge como respuesta inmediata a las inquietudes de los porcinocultores, quienes reportaban una severa sobreproducción en las fincas y graves dificultades para colocar su producto en el mercado local.

En representación del sector, Juan Guevara destacó la rápida intervención de las autoridades agropecuarias para salir en defensa de la producción nacional. El dirigente gremial señaló que con esta acción también se está “defendiendo un precio estable al consumidor y defendiendo 10,000 nuevos puestos de producción a lo largo y ancho del país”.

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