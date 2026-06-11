IMA y MIDA logran comercializar excedente de 3,000 cerdos en Panamá

El IMA firma acuerdo con porcinocultores. IMA

Por Ana Canto El Gobierno Nacional, a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), logró establecer un enlace estratégico entre los productores porcinos y la agroindustria para concretar la comercialización de un excedente de 3,000 cerdos.

Esta medida surge como respuesta inmediata a las inquietudes de los porcinocultores, quienes reportaban una severa sobreproducción en las fincas y graves dificultades para colocar su producto en el mercado local.

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En representación del sector, Juan Guevara destacó la rápida intervención de las autoridades agropecuarias para salir en defensa de la producción nacional. El dirigente gremial señaló que con esta acción también se está “defendiendo un precio estable al consumidor y defendiendo 10,000 nuevos puestos de producción a lo largo y ancho del país”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2064843359286378497&partner=&hide_thread=false De manera exitosa, el Gobierno Nacional a través del IMA y @MIDAPma logró establecer un enlace entre los productores porcinos y la agroindustria para concretar la comercialización de un excedente de 3,000 cerdos.https://t.co/RFbqp8loW8#ConPasoFirme pic.twitter.com/JE3faVQyFq — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 10, 2026