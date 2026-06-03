Sigue en vivo la transmisión EN VIVO del partido amistoso Panamá vs. República Dominicana, desde el Estadio Rommel Fernández, rumbo al Mundial 2026.
Marea Roja Deportes - 3 de junio de 2026 - 20:20
VIDEO | Panamá vs. República Dominicana hoy en vivo: siga aquí la transmisión del partido amistoso
Sigue en directo el partido amistoso Panamá vs. República Dominicana, desde el Estadio Rommel Fernández, rumbo al Mundial 2026.
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