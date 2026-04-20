Tren Panamá-David podría iniciar construcción en 2027: esto se sabe

El ambicioso proyecto del tren Panamá–David–Frontera avanza en su fase de planificación y podría dar un paso clave en 2027, cuando se prevé el inicio del proceso de licitación para su primera etapa.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de estudio de factibilidad , un proceso que definirá la viabilidad técnica, económica y ambiental de esta obra de gran impacto para el país.

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Primera etapa: de Panamá a Capira

Según lo previsto, durante el primer semestre de 2027 se abriría la licitación para el diseño y construcción del primer tramo, que abarcaría:

Desde la ciudad de Panamá hasta el distrito de Capira

Este segmento marcaría el inicio de uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia reciente del país.

Construcción del Tren Panamá-David: ¿Cuánto tiempo tomaría la obra?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046187272731582920?s=20&partner=&hide_thread=false Actualmente se realiza el estudio de factibilidad del proyecto del Tren Panamá - David - Frontera y una vez concluya este proceso, se prevé que durante el primer semestre del 2027 inicie la licitación para el diseño y construcción de la primera etapa que abarcará el tramo desde… pic.twitter.com/ReEAee1xDc — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

De acuerdo con las proyecciones:

La construcción de esta primera etapa podría tardar al menos 5 años

Esto significa que su finalización se extendería aproximadamente hasta 2032, dependiendo del avance de los trabajos

Un proyecto clave para la conectividad

El tren Panamá–David–Frontera busca mejorar significativamente la movilidad a nivel nacional, conectando la capital con el interior del país y la frontera con Costa Rica.

Entre sus posibles beneficios destacan:

Reducción de tiempos de traslado

Impulso al comercio y turismo

Mayor integración regional

Etapa actual: estudio de factibilidad

En esta fase se analizan aspectos como:

Costos del proyecto

Impacto ambiental

Demanda de pasajeros y carga

Trazado de la ruta

Los resultados serán determinantes para definir los próximos pasos del proyecto.