Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 08:14

Tren Panamá-David podría iniciar construcción en 2027: esto se sabe

El tren Panamá-David-Frontera podría iniciar su primera etapa en 2027, con el tramo Panamá-Capira. Conoce detalles del proyecto.

Tren Panamá-David-Frontera

Tren Panamá-David-Frontera

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ambicioso proyecto del tren Panamá–David–Frontera avanza en su fase de planificación y podría dar un paso clave en 2027, cuando se prevé el inicio del proceso de licitación para su primera etapa.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de estudio de factibilidad, un proceso que definirá la viabilidad técnica, económica y ambiental de esta obra de gran impacto para el país.

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Primera etapa: de Panamá a Capira

Según lo previsto, durante el primer semestre de 2027 se abriría la licitación para el diseño y construcción del primer tramo, que abarcaría:

Desde la ciudad de Panamá hasta el distrito de Capira

Este segmento marcaría el inicio de uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia reciente del país.

Construcción del Tren Panamá-David: ¿Cuánto tiempo tomaría la obra?

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De acuerdo con las proyecciones:

  • La construcción de esta primera etapa podría tardar al menos 5 años
  • Esto significa que su finalización se extendería aproximadamente hasta 2032, dependiendo del avance de los trabajos

Un proyecto clave para la conectividad

El tren Panamá–David–Frontera busca mejorar significativamente la movilidad a nivel nacional, conectando la capital con el interior del país y la frontera con Costa Rica.

Entre sus posibles beneficios destacan:

  • Reducción de tiempos de traslado
  • Impulso al comercio y turismo
  • Mayor integración regional

Etapa actual: estudio de factibilidad

En esta fase se analizan aspectos como:

  • Costos del proyecto
  • Impacto ambiental
  • Demanda de pasajeros y carga
  • Trazado de la ruta

Los resultados serán determinantes para definir los próximos pasos del proyecto.

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