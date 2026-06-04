Policía publica fotos de evadidos de La Joyita y ofrece recompensa de $500.00 por información

La Policía Nacional publicó las imágenes de los privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita durante los hechos registrados el pasado lunes 1 de junio, como parte de los esfuerzos para lograr su pronta ubicación y recaptura.

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Prófugos, lista 1

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en distintos puntos del país y solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con el paradero de los prófugos.

Solicitan colaboración de la población

Prófugos, lista 2

La Policía Nacional exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier dato que pueda contribuir a la ubicación de los privados de libertad evadidos. La información podrá ser suministrada de forma confidencial a través de la línea de emergencias 104 o en el puesto policial más cercano.

Las autoridades reiteraron que toda colaboración será manejada bajo estricta reserva para proteger la identidad de quienes aporten información.

Prófugos, lista 3

Operativos continúan en todo el país

Desde que ocurrió la evasión en el Centro Penitenciario La Joyita, los estamentos de seguridad han desarrollado operativos de búsqueda y control en diferentes provincias, con el objetivo de localizar a los privados de libertad que aún permanecen prófugos.

Prófugos, lista 4

Las acciones incluyen patrullajes, retenes, verificaciones de información ciudadana y labores de inteligencia coordinadas entre diversas instituciones de seguridad.

Policía Nacional pide no confrontar a los evadidos

La Policía Nacional recomendó a la población no intentar detener ni confrontar a ninguna persona que pueda estar vinculada con la evasión.

Prófugos, lista 5

En caso de reconocer a alguno de los prófugos, se recomienda informar inmediatamente a las autoridades a través de los canales oficiales para que unidades especializadas realicen la intervención correspondiente.

Las investigaciones y operativos continúan mientras las autoridades mantienen los esfuerzos para lograr la recaptura de todos los evadidos.