Policía publica fotos de evadidos de La Joyita y ofrece recompensa de $500.00 por información

La Policía Nacional publicó las imágenes de los privados de libertad que se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita durante los hechos registrados el pasado lunes 1 de junio, como parte de los esfuerzos para lograr su pronta ubicación y recaptura.
Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en distintos puntos del país y solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con el paradero de los prófugos.
Solicitan colaboración de la población
La Policía Nacional exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier dato que pueda contribuir a la ubicación de los privados de libertad evadidos. La información podrá ser suministrada de forma confidencial a través de la línea de emergencias 104 o en el puesto policial más cercano.
Las autoridades reiteraron que toda colaboración será manejada bajo estricta reserva para proteger la identidad de quienes aporten información.
Operativos continúan en todo el país
Desde que ocurrió la evasión en el Centro Penitenciario La Joyita, los estamentos de seguridad han desarrollado operativos de búsqueda y control en diferentes provincias, con el objetivo de localizar a los privados de libertad que aún permanecen prófugos.
Las acciones incluyen patrullajes, retenes, verificaciones de información ciudadana y labores de inteligencia coordinadas entre diversas instituciones de seguridad.
Policía Nacional pide no confrontar a los evadidos
La Policía Nacional recomendó a la población no intentar detener ni confrontar a ninguna persona que pueda estar vinculada con la evasión.
En caso de reconocer a alguno de los prófugos, se recomienda informar inmediatamente a las autoridades a través de los canales oficiales para que unidades especializadas realicen la intervención correspondiente.
Las investigaciones y operativos continúan mientras las autoridades mantienen los esfuerzos para lograr la recaptura de todos los evadidos.