Ciudad de la Salud realiza sus primeras cirugías robóticas para tratar cáncer ginecológico.

En la Ciudad de la Salud se realizaron las primeras cirugías robóticas de cáncer ginecológico. La Caja de Seguro Social (CSS) destacó que este avance tecnológico permite ofrecer tratamientos menos invasivos y más precisos a pacientes oncológicas.

Los procedimientos consistieron en dos histerectomías robóticas por cáncer, cirugías destinadas a la extirpación del útero, y una intervención para remover miomas con reconstrucción uterina.

El ginecólogo oncólogo y cirujano robótico Miguel Cáceres explicó que la alta precisión del sistema contribuye a reducir significativamente la pérdida de sangre durante las operaciones, lo que favorece una recuperación más rápida y segura para las pacientes.

Asimismo, el especialista destacó que la asistencia robótica optimiza el trabajo del equipo médico, ya que anteriormente una cirugía oncológica de este tipo podía consumir gran parte de una jornada quirúrgica debido al fuerte desgaste físico que implicaba para los cirujanos.