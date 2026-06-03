Panamá Nacionales -  3 de junio de 2026 - 16:01

IFARHU anuncia centros de pago para becas vigentes este jueves 4 de junio

Para cobrar el pago del IFARHU, los padres de familia deben entregar el de boletín de segundo trimestre 2025 y el recibo de matrícula 2026.

Fechas de pago para becas vigentes del IFARHU.   

Fechas de pago para becas vigentes del IFARHU.    

IFARHU
María Hernández
Por María Hernández

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el jueves 4 de junio la entrega del último pago de 2025 y el primer pago de 2026 para becas y asistencias vigentes en las provincia de Panamá.

Los pagos se realizarán exclusivamente a través de la modalidad de cheque para estudiantes de primaria, premedia y media que cuenten con los siguientes beneficios:

  • Concurso General (Panamá Centro)

  • Puesto Distinguido (Panamá Centro)

  • Asistencia de Discapacidad

  • Asistencias Económicas

IFARHU: centros de pago para este jueves 4 de junio

Provincia de Panamá

  • Centro de pago: Sede regional de San Miguelito
  • Horario: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Dirigido a: estudiantes de los colegios ubicados en el corregimiento de: José Domingo Espinar

Para verificar el calendario, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/ultimo-pago-2025-y-primer-pago-2026-de-becas-y-asistencias-vigentes/

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