Becas del IFARHU: Casi 49 mil estudiantes perdieron la oportunidad

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que 48,928 estudiantes preseleccionados para el Concurso General de Becas y el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026 quedaron fuera del proceso al no presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

La institución detalló que durante seis semanas recibió los documentos de estudiantes de primaria, premedia, media y universidad que aspiraban a convertirse en nuevos beneficiarios de estos programas.

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Según las cifras oficiales, un total de 82,769 estudiantes completó satisfactoriamente el proceso de entrega de documentos, mientras que 48,928 aspirantes no acudieron a las jornadas habilitadas para validar su información.

IFARHU continúa proceso de validación

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Durante seis semanas, un total de 82,769 estudiantes de primaria, premedia, media y universidad, completaron el proceso de entrega de documentos para acreditar su condición como nuevos beneficiarios del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026. Para garantizar la atención a los aspirantes, el IFARHU realizó jornadas de recepción de documentos en todo el país e incluso extendió el proceso una semana adicional. Sin embargo, de los 131,697 estudiantes preseleccionados, 48,928 no acudieron a presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos por la institución. Como resultado de esta etapa de verificación, se detectaron diversas irregularidades en algunas postulaciones, entre ellas casos de estudiantes que aplicaron a becas de primaria, premedia y media sin cumplir con el promedio mínimo de 4.5 exigido por los reglamentos vigentes. Esta revisión forma parte del proceso de validación que realiza la institución para asegurar que los beneficios sean otorgados a quienes cumplen con todos los requisitos establecidos." View this post on Instagram

El IFARHU explicó que esta revisión forma parte de los mecanismos de control y validación que se aplican para garantizar que los beneficios sean asignados únicamente a quienes cumplen con todos los requisitos académicos y administrativos establecidos.

La institución continuará evaluando la documentación presentada por los aspirantes que completaron el proceso para determinar quiénes serán los nuevos beneficiarios de las becas y apoyos económicos correspondientes al periodo 2026.