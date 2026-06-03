Fuga en La Joyita: Confirman que 195 reclusos escaparon y más de 120 fueron recapturados

Las autoridades confirmaron que un total de 195 privados de libertad se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita durante el motín registrado la tarde del lunes, en medio de un proceso de reorganización de los pabellones.
Te puede interesar: Dos muertos y varios heridos tras motín en el Centro Penitenciario La Joyita
El incidente dejó además un saldo de tres privados de libertad fallecidos y tres unidades policiales heridas, según informaron las autoridades el martes.
¿Qué ocurrió en La Joyita?
Los hechos se produjeron durante un proceso de reorganización dentro del centro penitenciario, situación que derivó en disturbios, daños a las instalaciones y la posterior evasión masiva de privados de libertad.
Tras conocerse la fuga, se activó un amplio operativo integrado por unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y otros organismos de seguridad para ubicar a los evadidos.
Más de 120 reclusos han sido recapturados
Las autoridades indicaron que las acciones operativas permitieron la rápida localización de una gran cantidad de los privados de libertad que escaparon durante el motín.
Sin embargo, los operativos continúan debido a que aún permanecen prófugos varios de los reclusos que abandonaron el penal durante los disturbios.
Continúan las investigaciones
Los organismos de seguridad y las autoridades penitenciarias mantienen investigaciones para determinar las circunstancias que permitieron la evasión de los 195 privados de libertad y establecer posibles responsabilidades.
Asimismo, se realizan evaluaciones de los daños ocasionados dentro del centro penitenciario como consecuencia del motín.
Las autoridades reiteraron que los operativos de búsqueda, verificación y control continuarán hasta lograr la recaptura de todos los evadidos y garantizar la seguridad en el sistema penitenciario.