Fuga en La Joyita: Confirman que 195 reclusos escaparon y más de 120 fueron recapturados

Las autoridades confirmaron que un total de 195 privados de libertad se evadieron del Centro Penitenciario La Joyita durante el motín registrado la tarde del lunes, en medio de un proceso de reorganización de los pabellones.

De acuerdo con el reporte oficial, más de 120 reclusos han sido recapturados como resultado de los operativos desplegados por los estamentos de seguridad en distintos puntos del país.

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El incidente dejó además un saldo de tres privados de libertad fallecidos y tres unidades policiales heridas, según informaron las autoridades el martes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061959190961127439?s=20&partner=&hide_thread=false “Nosotros no habíamos querido emitir una cifra hasta no hacer un conteo en sitio, del cual incluso participé desde el día de ayer y el día de hoy … lamentamos que se haya podido evidenciar en redes sociales, a través de medios, donde mencionan una fuga masiva la cual en… pic.twitter.com/3EyOFhRzte — Telemetro Reporta (@TReporta) June 2, 2026

¿Qué ocurrió en La Joyita?

Los hechos se produjeron durante un proceso de reorganización dentro del centro penitenciario, situación que derivó en disturbios, daños a las instalaciones y la posterior evasión masiva de privados de libertad.

Tras conocerse la fuga, se activó un amplio operativo integrado por unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y otros organismos de seguridad para ubicar a los evadidos.

Más de 120 reclusos han sido recapturados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061969558773096625?s=20&partner=&hide_thread=false “Tuvimos una situación crítica el día de ayer, sabemos qué reclusos tenemos dentro, ya sabemos quienes son los que hacen falta, se van a elevar a nuestras redes sociales con imágenes para que toda la ciudadanía pueda colaborar en denunciar el delito”, director de la… pic.twitter.com/Z1rfQdQauB — Telemetro Reporta (@TReporta) June 3, 2026

Las autoridades indicaron que las acciones operativas permitieron la rápida localización de una gran cantidad de los privados de libertad que escaparon durante el motín.

Sin embargo, los operativos continúan debido a que aún permanecen prófugos varios de los reclusos que abandonaron el penal durante los disturbios.

Continúan las investigaciones

Los organismos de seguridad y las autoridades penitenciarias mantienen investigaciones para determinar las circunstancias que permitieron la evasión de los 195 privados de libertad y establecer posibles responsabilidades.

Asimismo, se realizan evaluaciones de los daños ocasionados dentro del centro penitenciario como consecuencia del motín.

Las autoridades reiteraron que los operativos de búsqueda, verificación y control continuarán hasta lograr la recaptura de todos los evadidos y garantizar la seguridad en el sistema penitenciario.