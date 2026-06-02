Panamá Nacionales -

Autoridades confirman que 195 reclusos se fugaron de La Joyita tras el motín

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmaron que 195 reclusos se fugaron del centro penitenciario La Joyita tras un motín que se registró la tarde de este lunes 1 de junio. Ya han sido recapturados 123 privados de libertad y continúan los operativos para dar con el resto de los reos. La ministra Montalvo dijo que se ha iniciado una investigación para determinar responsabilidades.