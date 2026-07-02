Capturan en Chepo a otro de los prófugos de La Joyita; permanecía oculto en un escondite

La Policía Nacional informó sobre la captura de Ángel Javier Cárdenas De Gracia, uno de los privados de libertad que se había evadido del Centro Penitenciario La Joyita . La aprehensión se realizó en el distrito de Chepo, como resultado de un operativo desarrollado con el apoyo de información suministrada por la ciudadanía.

Así fue la captura del evadido de La Joyita

De acuerdo con la Policía Nacional, el prófugo permanecía oculto en un escondite cuando las unidades policiales llegaron al área. Las autoridades detallaron que Ángel Javier Cárdenas De Gracia fue sorprendido al salir del lugar donde se escondía, al creer que los agentes ya se habían retirado del sitio.

#CaePrófugo | Gracias a la colaboración ciudadana, nuestras unidades capturaron en el distrito de Chepo a Ángel Javier Cárdenas De Gracia, otro de los evadidos del Centro Penitenciario La Joyita. Durante el operativo, el prófugo permanecía oculto y fue sorprendido al salir de su… pic.twitter.com/UGsN6ePAbl — Policía Nacional (@policiadepanama) July 1, 2026

"Gracias a la colaboración ciudadana, nuestras unidades capturaron en el distrito de Chepo a Ángel Javier Cárdenas De Gracia, otro de los evadidos del Centro Penitenciario La Joyita. Durante el operativo, el prófugo permanecía oculto y fue sorprendido al salir de su escondite, creyendo que las unidades policiales ya se habían retirado", informó la Policía Nacional. "Gracias a la colaboración ciudadana, nuestras unidades capturaron en el distrito de Chepo a Ángel Javier Cárdenas De Gracia, otro de los evadidos del Centro Penitenciario La Joyita. Durante el operativo, el prófugo permanecía oculto y fue sorprendido al salir de su escondite, creyendo que las unidades policiales ya se habían retirado", informó la Policía Nacional.

Continúan las operaciones

La captura forma parte de los operativos que mantienen las autoridades para localizar a las personas que se fugaron del Centro Penitenciario La Joyita.

La Policía Nacional reiteró que la colaboración ciudadana continúa siendo fundamental para ubicar a los prófugos y exhortó a la población a proporcionar información a través de los canales oficiales, sin exponerse a situaciones de riesgo.