Nueva tarjeta PASE-U: ¿en qué se podrá gastar el dinero de la beca?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que implementará un nuevo método de pago para el Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ), a través del depósito en 500 mil tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros.

Con este mecanismo, la institución mantendrá una trazabilidad precisa sobre la ejecución de los millones de dólares asignados al programa. En caso de detectarse un uso indebido, se procederá al bloqueo inmediato del plástico.

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Guía de uso y restricciones de los fondos del PASE-U

Los recursos deben destinarse exclusivamente a gastos de alimentación, útiles escolares, medicamentos y transporte.

Queda prohibida la compra de bebidas alcohólicas, así como de cualquier artículo que no esté relacionado con la educación de los estudiantes.

Implementación de las nuevas tarjetas

La institución explicó que el plan piloto inició en tres centros escolares antes de expandir el proceso masivo en las provincias centrales. La reposición del plástico tendrá un costo de B/. 3.00, monto que será asumido por el Gobierno Nacional durante el primer año de vigencia.

Una de las principales ventajas operativas de esta modalidad es la unificación de los beneficios: los acudientes que tengan a su cargo a más de un estudiante podrán recibir los pagos de todos sus hijos en una sola tarjeta, simplificando los trámites.