Panamá Nacionales -  2 de julio de 2026 - 09:37

MIVIOT inspecciona incendio en Casco Antiguo y anuncia plan de reubicación

El ministro Jaime Jované visitó el Casco Antiguo tras el incendio en Calle Veraguas y anunció un plan para reubicar a familias que habitan en viejos caserones.

Ministro del MIVI inspecciona incendio en Casco Antiguo

Ministro del MIVI inspecciona incendio en Casco Antiguo

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Jaime Jované, acudió este jueves al Casco Antiguo para inspeccionar las afectaciones provocadas por el incendio registrado la noche del miércoles en un caserón ubicado en calle Veraguas.

Durante su recorrido por el área afectada, el titular del MIVIOT indicó que el Gobierno trabaja en una estrategia para atender a las familias que residen en antiguas estructuras del sector.

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Gobierno plantea reubicar a las familias

Jaime Jované explicó que existe un plan para reubicar a las familias que actualmente habitan en viejos caserones hacia proyectos habitacionales, con el propósito de reducir los riesgos asociados al deterioro de estas edificaciones.

El ministro señaló que, una vez concretada la reubicación de los residentes, se iniciará un proceso de restauración de las estructuras históricas, con el fin de preservar el patrimonio arquitectónico del Casco Antiguo.

Buscan proteger a las familias y conservar el patrimonio

El incendio ocurrido en calle Veraguas afectó varias estructuras y dejó alrededor de 38 personas afectadas, aunque las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos.

La visita del ministro forma parte de la evaluación interinstitucional que realizan las autoridades para determinar las acciones de asistencia a las familias afectadas y definir las medidas que permitan prevenir emergencias similares en el futuro.

El Gobierno también busca avanzar en la recuperación de los inmuebles con valor histórico, una vez se garantice una solución habitacional para las personas que aún residen en estos caserones.

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