MIVIOT inspecciona incendio en Casco Antiguo y anuncia plan de reubicación

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Jaime Jované, acudió este jueves al Casco Antiguo para inspeccionar las afectaciones provocadas por el incendio registrado la noche del miércoles en un caserón ubicado en calle Veraguas.
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Gobierno plantea reubicar a las familias
Jaime Jované explicó que existe un plan para reubicar a las familias que actualmente habitan en viejos caserones hacia proyectos habitacionales, con el propósito de reducir los riesgos asociados al deterioro de estas edificaciones.
El ministro señaló que, una vez concretada la reubicación de los residentes, se iniciará un proceso de restauración de las estructuras históricas, con el fin de preservar el patrimonio arquitectónico del Casco Antiguo.
Buscan proteger a las familias y conservar el patrimonio
El incendio ocurrido en calle Veraguas afectó varias estructuras y dejó alrededor de 38 personas afectadas, aunque las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos.
La visita del ministro forma parte de la evaluación interinstitucional que realizan las autoridades para determinar las acciones de asistencia a las familias afectadas y definir las medidas que permitan prevenir emergencias similares en el futuro.
El Gobierno también busca avanzar en la recuperación de los inmuebles con valor histórico, una vez se garantice una solución habitacional para las personas que aún residen en estos caserones.