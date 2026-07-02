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Nuevo incendio en Casco Antiguo afectó tres estructuras y dejó más de 38 personas damnificadas

En menos de una semana se registró un segundo incendio en Casco Antiguo. El fuego inició en un viejo caserón específicamente en Calle Veraguas y se propagó a otras dos estructuras, una de ellas una bodega de pirotecnia lo que complicó las labores del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones. Se estima que alrededor de 38 personas resultaron afectadas y no se registraron heridos.