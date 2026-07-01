Panamá Nacionales -  1 de julio de 2026 - 16:47

Jubilados y pensionados cobrarán por ACH este viernes; cheques se entregarán el 6 de julio

La CSS informó que los jubilados y pensionados que retiran sus pagos mediante cheques deberán asistir a los centros de cobro este 6 de julio.

Pagos a jubilados y pensionados panameños. 

Pagos a jubilados y pensionados panameños. 

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este viernes 3 de julio de 2026 iniciará el desembolso correspondiente a la primera quincena del mes para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante la modalidad de acreditación bancaria (ACH).

Por su parte, los beneficiarios que retiran sus pagos a través de cheques deberán asistir a las agencias de la CSS el lunes 6 de julio, a partir de las 8:00 a.m.

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Pagos a jubilados y pensionados

Julio

  • ACH: viernes 3 y 17 de julio
  • Cheque: lunes 6 y 20 de julio

Agosto

  • ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto
  • Cheque: miércoles 5 y jueves 20 de agosto

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de la CSS aquí.

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

  • La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
  • Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

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