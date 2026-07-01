Jubilados y pensionados cobrarán por ACH este viernes; cheques se entregarán el 6 de julio

Pagos a jubilados y pensionados panameños. CSS

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este viernes 3 de julio de 2026 iniciará el desembolso correspondiente a la primera quincena del mes para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios mediante la modalidad de acreditación bancaria (ACH).

Por su parte, los beneficiarios que retiran sus pagos a través de cheques deberán asistir a las agencias de la CSS el lunes 6 de julio, a partir de las 8:00 a.m.

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