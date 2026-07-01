Universidad de Panamá inicia votaciones para elegir a su nuevo rector

La Universidad de Panamá (UP) inició este proceso de votación para elegir a su nuevo rector, en una jornada clave para la principal casa de estudios superiores del país.
Contenido de interés: Universidad de Panamá elige nuevo rector este 1 de julio: conozca quiénes son los candidatos
Resultados se conocerán al finalizar el escrutinio
Las autoridades universitarias informaron que los resultados oficiales serán dados a conocer una vez concluya el escrutinio general, tras el cierre de las mesas de votación.
Hasta el momento, el proceso se mantiene en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozca quién asumirá el cargo de rector de la Universidad de Panamá.
Un proceso clave para la Universidad de Panamá
La elección del rector es uno de los eventos más importantes dentro de la vida institucional de la Universidad de Panamá, ya que define la conducción académica, administrativa y de investigación de la casa de estudios.
El nuevo rector tendrá la responsabilidad de liderar la gestión universitaria en un contexto de retos académicos, modernización y fortalecimiento institucional.