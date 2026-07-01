Universidad de Panamá inicia votaciones para elegir a su nuevo rector

La Universidad de Panamá (UP) inició este proceso de votación para elegir a su nuevo rector, en una jornada clave para la principal casa de estudios superiores del país.

El proceso electoral se desarrolla en medio de la participación de los distintos sectores universitarios habilitados para votar, quienes definirán la máxima autoridad académica de la institución para el próximo periodo.

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Resultados se conocerán al finalizar el escrutinio

Las autoridades universitarias informaron que los resultados oficiales serán dados a conocer una vez concluya el escrutinio general, tras el cierre de las mesas de votación.

Este miércoles 1 de julio la Universidad de Panamá escogerá a su próximo rector, decanos y directores de los centros regionales, en medio de un proceso político en el que no hubo debate entre los aspirantes. pic.twitter.com/Ea8mUORb8w — Telemetro Reporta (@TReporta) July 1, 2026

Hasta el momento, el proceso se mantiene en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozca quién asumirá el cargo de rector de la Universidad de Panamá.

Un proceso clave para la Universidad de Panamá

La elección del rector es uno de los eventos más importantes dentro de la vida institucional de la Universidad de Panamá, ya que define la conducción académica, administrativa y de investigación de la casa de estudios.

El nuevo rector tendrá la responsabilidad de liderar la gestión universitaria en un contexto de retos académicos, modernización y fortalecimiento institucional.