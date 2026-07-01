Panamá Nacionales -  1 de julio de 2026 - 11:51

Universidad de Panamá inicia votaciones para elegir a su nuevo rector

La Universidad de Panamá inició el proceso de votación para escoger a su nuevo rector. Los resultados oficiales serán anunciados al finalizar el escrutinio.

Universidad de Panamá inicia votaciones

Universidad de Panamá inicia votaciones

TReporta / Archivo

El proceso electoral se desarrolla en medio de la participación de los distintos sectores universitarios habilitados para votar, quienes definirán la máxima autoridad académica de la institución para el próximo periodo.

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Resultados se conocerán al finalizar el escrutinio

Las autoridades universitarias informaron que los resultados oficiales serán dados a conocer una vez concluya el escrutinio general, tras el cierre de las mesas de votación.

Hasta el momento, el proceso se mantiene en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozca quién asumirá el cargo de rector de la Universidad de Panamá.

Un proceso clave para la Universidad de Panamá

La elección del rector es uno de los eventos más importantes dentro de la vida institucional de la Universidad de Panamá, ya que define la conducción académica, administrativa y de investigación de la casa de estudios.

El nuevo rector tendrá la responsabilidad de liderar la gestión universitaria en un contexto de retos académicos, modernización y fortalecimiento institucional.

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